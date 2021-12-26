Наталья Могилевская поделилась лайфхаками, как избавиться от похмелья на праздники / Фото: Коллаж: Сегодня
В праздничную ночь, с 31 декабря на 1 января, в 00:00 канал "Украина" покажет взрывную премьеру концерта-награждения лучших песен года "Музыкальная платформа". Самые популярные артисты подарят зрителям веселые и зажигательные выступления и поздравят с наступающим 2022 годом.
Звезда украинского шоу-бизнеса, капитан вокального талант-шоу "Співають всі!" Наталья Могилевская в концерте "Музыкальная платформа" исполнит хит 2021-го года "До дна". За кулисами артистка призналась, позволяет ли себе выпить на праздники.
Я практически не употребляю алкоголь уже много лет, но бокал шампанского в новогоднюю ночь могу себе позволить", – комментирует Наталья Могилевская за кулисами концерта "Музыкальная платформа".
От похмелья есть несколько действенных методов. Например, выпить рюмку чего-нибудь или пить много воды. Также советую заняться йогой или выполнить дыхательные упражнения. И, конечно, молитва с текстом: "Больше никогда!" – смеясь, рассказала Наталья Могилевская на съемочной площадке канала "Украина".
Смотрите масштабный концерт-награждение "Музыкальная платформа" в ночь с 31 декабря на 1 января в 00:00 на телеканале "Украина".
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