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За один вечір – понад 8 тис. гривень: як та де будуть святкувати Новий рік заможні кияни (список івентів)

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
20 грудня, 12:51
В закладинки
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Ціни на вечірки стартують від 2300 гривень за особу. На івентах пропонують Ultra All Incluisive, імерсивне шоу та інші розважальні програми за які треба заплатити чимало
Де святкувати Новий рік 2022 у Києві
Де святкувати Новий рік 2022 у Києві

Поки одні планують святкувати Новий рік вдома та готувати олів’є, інші – шукають вечірки в Києві, де їх здивують фуа-грою, а ведучим буде Анатолій Анатоліч. Ми розповімо про добірку 5 івентів, які відбудуться 31 грудня в столиці. Якщо плануєте святкування поза домівкою, то вона вам знадобиться. Але готуйте гаманець, бо на одне з шоу квиток коштує понад 8 тис. гривень.

"Новий рік в стилі Jazz" за 2300 гривень

В ресторані "Одеський Бульвар" влаштують новорічний прийом для тих, хто хоче бюджетно відсвяткувати Новий рік. За вхід на вечірку заплатите лише 2300 гривень. Не кажіть, що дорого, бо ціна квитків на наступних івентів вас шокує.

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Гостям за ці кошти приготують святкову вечерю, а ще здивують музичним шоу від джазових виконавців. До речі, гратиме Frode Barth – музикант з Норвегії та власник премії "Греммі". Ще обіцяють запальні танці та конкурси. Шампанське та інший алкоголь гостям дозволяють приносити з собою.

Коли: о 23:00 годині.

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Де: в ресторані "Одеський Бульвар", Русанівський бульвар, 7.

"Диско марафон" за 2900 гривень

Якщо любите танці без зупину в Новорічну ніч, то "Диско марафон" для вас. Гостям влаштують шоу, яке вони ще довго будуть пам’ятати. Їх дивуватиме піснями live-band "Tокіо", шоубалет NC-17 Showballet яскравими виходами та інші артисти. За квиток охочі відвідати захід мають віддати 2900 гривень.

У прайс враховано шоу та мінімум їжі і напоїв (фрукти, холодні закуски, пляшка шампанського на двох). Словом, якщо ви тут, то ви обрали не "хліб", а "видовища".

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Коли: о 22:00 годині.

Де: в Caribbean Club, вул. Семена Петлюри, 4.

New Year. Ultra All Incluisive за 3800 гривень

Ймовірно, після побаченої ціни 3800 гривень ви зрозуміли, що попередні два івенти – бюджетні. І це справді так! Бо гостям за перебування на вечірці New Year. Ultra All Incluisive треба заплатити щонайменше 3800 гривень. І це лише за один квиток. Максимальна ціна – 4800 гривень.

За ці гроші ви побачите шоу від повітряних гімнастів і балету, DJ-сети та пісні в живому виконанні від кавер-бендів. І, звісно, конкурси та жарти від ведучого.

Окрім вишуканого меню, гостям пропонують безлімітний алкоголь. Зможете випити шампанського на всі 3800 гривень, але краще не ризикувати та мінімізувати кількість напоїв. Серед додаткових розваг – інстаграмні фотозони та послуги безоплатного фотографа.

Коли: о 19:00 годині.

Де: в концерт-холі "Allegro", проспект Перемоги, 82-84.

"Новорічна вечірка з Comedy Space", де квиток коштує від 4800 до 6500 гривень

Мріяли відсвяткувати Новий рік в компанії з шоуменом Анатолієм Анатолічим? Час прийшов! На івенті "Новорічна вечірка з Comedy Space" він буде ведучим та робитиме атмосферу свята незабутньою.

На гостей чекає багато жартів від стендаперів, а також виконання пісень гуртами наживо. Але насолодитися дійством довго не зможете, бо воно буде тривати лише 120 хвилин.

Вечірка повторно відбудеться 2 та 14 січня, але вона буде ексклюзивнішою. В ці дні запрошені зіркові гості Злата Огнєвіч та Артем Пивоваров, які в новорічну ніч будуть відсутні. Хоча прайс на квиток у святковий день найвищий та становить 6500 гривень. В суму враховано не лише шоу, а й їжу та алкогольні напої.

Коли: о 22:00 годині.

Де: у Freedom Hall, вул. Кирилівська, 134.

Шоу "Sleep no more" за ціною від 6500 до 8500 гривень

Хочете відсвяткувати Новий рік нетипово? Приходьте на імерсивну виставу "Sleep no more", де між публікою та артистами не буде кордонів, тож гості почуватимуть себе частинкою шоу.

Окрім перформансу вас здивують конкурсами та живою музикою. І, звісно, вишуканим меню від шефа, бо в прайс врахована святкова вечеря та безліміт на алкогольні напої.

Ціна на один квиток стартує від 6500 до 8500 гривень. Погодьтеся, що прайс шокує. Але зі ці кошти ви спробуєте не лише олів’є, а й фуа-гру та відчуєте себе аристократом в новорічну ніч.

Коли: о 21:30 годині.

Де: в івент-холі Regent Hill, вул. Мічуріна, 54.

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Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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