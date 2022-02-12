Насолоджуйтесь гарячими фото 41-річного Ченнінга Татума у цю негоду

Ченнінг Татум у сексуальній зйомці для журналу VMAN / Фото: VMan
Ченнінг Татум став героєм обкладинки нового номера весна-літо 2022 журналу V Man. Інтерв'ю в актора брав не журналіст видання, а його найкращий друг Джона Хілл. Для зйомки у V Man знаменитість позував у стильних образах від Giorgio Armani, Burberry, Polo Ralph Lauren та Prada в об'єктиві дуету модних фотографів Інес ван Ламсверде та Вінуда Матадіна.
Татум розповів про становлення свого стилю і про те, як допомогла його сформувати кохана Зої Кравіц. Зірка зізнався, що також отримує модні поради від близьких.
За словами Ченнінга, його розуміння моди розвивалося поступово. У свій час він постійно одягав білі футболки для виходу у світ. Тепер Татум ретельніше ставиться до вибору вбрання для чергового телешоу.
Цікаво, але в розмові з Хіллом Ченнінг зізнався, що незадоволений собою.
Я досліджував цю територію, намагаючись носити Balenciaga і щось таке. Але в мене все одно не було відчуття, що я – це я. Я зовсім не розуміюся на тому, що модно зараз у молоді.
Відомо, що минулого року Татум найняв нового стиліста – Ендрю Мукамалу, який працює над стилем Зої Кравіц. Новий образ та зовнішній вигляд Ченнінга вже оцінили модні критики та шанувальники. Він нарешті став виглядати цілісно, одягаючись у мінімалістичні речі приглушених відтінків.
Також Ченнінг зізнався, що Зої та близькі друзі часто питали його, чому він не носить тих речей, які йому самому подобаються. Адже тільки так можна бути собою, а не гнатися за образом гламурного хлопця Голлівуду.
Раніше ми розповідали, як Ченнінг Татум зробив гаряче селфі в дзеркалі, прикривши пікантне місце мавпочкою.