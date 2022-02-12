Насолоджуйтесь гарячими фото 41-річного Ченнінга Татума у цю негоду

Ченнінг Татум у сексуальній зйомці для журналу VMAN / Фото: VMan

Ченнінг Татум став героєм обкладинки нового номера весна-літо 2022 журналу V Man. Інтерв'ю в актора брав не журналіст видання, а його найкращий друг Джона Хілл. Для зйомки у V Man знаменитість позував у стильних образах від Giorgio Armani, Burberry, Polo Ralph Lauren та Prada в об'єктиві дуету модних фотографів Інес ван Ламсверде та Вінуда Матадіна.

Ченнінг Татум у сексуальній зйомці для журналу VMAN / Фото: VMan

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Татум розповів про становлення свого стилю і про те, як допомогла його сформувати кохана Зої Кравіц. Зірка зізнався, що також отримує модні поради від близьких.

За словами Ченнінга, його розуміння моди розвивалося поступово. У свій час він постійно одягав білі футболки для виходу у світ. Тепер Татум ретельніше ставиться до вибору вбрання для чергового телешоу.

Ченнінг Татум у сексуальній зйомці для журналу VMAN / Фото: VMan

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Цікаво, але в розмові з Хіллом Ченнінг зізнався, що незадоволений собою.

Я досліджував цю територію, намагаючись носити Balenciaga і щось таке. Але в мене все одно не було відчуття, що я – це я. Я зовсім не розуміюся на тому, що модно зараз у молоді.

Ченнінг Татум у сексуальній зйомці для журналу VMAN / Фото: VMan

Відомо, що минулого року Татум найняв нового стиліста – Ендрю Мукамалу, який працює над стилем Зої Кравіц. Новий образ та зовнішній вигляд Ченнінга вже оцінили модні критики та шанувальники. Він нарешті став виглядати цілісно, одягаючись у мінімалістичні речі приглушених відтінків.

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Ченнінг Татум у сексуальній зйомці для журналу VMAN / Фото: VMan

Також Ченнінг зізнався, що Зої та близькі друзі часто питали його, чому він не носить тих речей, які йому самому подобаються. Адже тільки так можна бути собою, а не гнатися за образом гламурного хлопця Голлівуду.

Ченнінг Татум у сексуальній зйомці для журналу VMAN / Фото: VMan

Ченнінг Татум у сексуальній зйомці для журналу VMAN / Фото: VMan

Ченнінг Татум у сексуальній зйомці для журналу VMAN / Фото: VMan

Раніше ми розповідали, як Ченнінг Татум зробив гаряче селфі в дзеркалі, прикривши пікантне місце мавпочкою.