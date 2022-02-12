Наслаждайтесь горячими фото 41-летнего Ченнинга Татума в эту непогоду

Ченнинг Татум в сексуальной съемке для журнала VMAN / Фото: VMan

Ченнинг Татум стал героем обложки нового номера весна-лето 2022 журнала V Man. Интервью у актера брал не журналист издания, а его лучший друг Джона Хилл. Для съемки в V Man знаменитость позировал в стильных образах от Giorgio Armani, Burberry, Polo Ralph Lauren и Prada в объективе дуэта модных фотографов Инес ван Ламсверде и Винуда Матадина.

Ченнинг Татум в сексуальной съемке для журнала VMAN / Фото: VMan

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Татум рассказал о становлении своего стиля и том, как помогла его сформировать любимая Зои Кравиц. Звезда признался, что также получает модные советы и от близких.

По словам Ченнинга, его понимание моды развивалось постепенно. Одно время он постоянно надевал белые футболки для выхода в свет. Теперь же Татум тщательнее относится к выбору наряда для очередного телешоу.

Ченнинг Татум в сексуальной съемке для журнала VMAN / Фото: VMan

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Интересно, но в разговоре с Хиллом, Ченнинг признался, что недоволен собой.

Я исследовал эту территорию, пытаясь носить Balenciaga и что-то в этом духе. Но у меня все-равно не было ощущения, что я – это я. Я совершенно не разбираюсь в том, что модно сейчас у молодежи.

Ченнинг Татум в сексуальной съемке для журнала VMAN / Фото: VMan

Известно, что в прошлом году Татум нанял нового стилиста – Эндрю Мукамалу, который работает над стилем Зои Кравиц. Новый образ и внешний вид Ченнинга уже оценили модные критики и поклонники. Он наконец-то стал выглядеть целостно, одеваясь в минималистические вещи приглушенных оттенков.

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Ченнинг Татум в сексуальной съемке для журнала VMAN / Фото: VMan

Также Ченнинг признался, что Зои и близкие друзья часто спрашивали его, почему он не носит те вещи, которые ему самому нравятся. Ведь только так можно быть самим собой, а не гнаться за образом гламурного парня Голливуда.

Ченнинг Татум в сексуальной съемке для журнала VMAN / Фото: VMan

Ченнинг Татум в сексуальной съемке для журнала VMAN / Фото: VMan

Ченнинг Татум в сексуальной съемке для журнала VMAN / Фото: VMan

Ранее мы рассказывали, как голый Ченнинг Татум сделал горячее селфи в зеркале, прикрыв пикантное место обезьянкой.