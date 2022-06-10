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Синоптики дали "спекотний" прогноз та попередили про небезпеку

Сергій Мартинець
10 червня, 08:05
Сайт "Сьогодні" розповів, чому необхідно подбати, зокрема, про головний убір

У різних частинах країни температура повітря здивує українців. / Фото: Колаж: Сьогодні

Прогноз погоди в Україні на 10 червня, підготовлений синоптиками Укргідрометцентру, здивує спекою – до нашої країни нарешті прийшло справжнє літо. Водночас на деяких напрямках, зокрема, півдні та місцями – на заході, очікуються слабкі дощі з грозами – не буде зайвим взяти з собою парасольку. Однак необхідно подбати й про головний убір, який захищатиме від сонця.

Укргідрометцентр повідомляє, що сьогодні в країні стовпчики термометрів коливатимуться від 23 до 31 градусів тепла. Погода майже сюди буде ясною, крім півдня країни, а також заходу. Вітер – східний, 5-10 м/с. На півострові Крим очікується слабкий дощ із грозою.

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На заході стовпчики термометрів коливатимуться від 26 до 31 градусів тепла. На сході нашої країни прогнозують +28-31 градусів.

У північних регіонах – 29-31 градусів тепла. На півдні очікується 23-29 градусів вище нуля, а також слабкі дощі з грозами.

У Києві прогнозують мінливу хмарність, без опадів, 28-30 градусів тепла, а у Сімферополі буде слабкий дощ із грозою – +25-27 градусів.

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Фото – Укргідрометцентр.

Як зазначила в Facebook синоптикиня Наталка Діденко, в Україну прийшла справжня літня спека.

"10 червня максимальна температура повітря становитиме високі денні +25-31 градус. Вітер очікується східний, три-вісім метрів за секунду, на півдні та південному заході до 12-14 метрів за секунду. Дощі та грози можливі завтра в південній частині України, місцями в західних областях. На решті території переважатиме суха погода", написала вона.

За словами Діденко, в Києві 10 червня дощу не буде, а от спека – так. Максимальна температура повітря коливатиметься близько +30 градусів.

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"Наразі треба бути дуже обережними з вогнем, бо суха спекотна погода може миттєво сприяти, на жаль, швидкому поширенню пожежі. Бережімо себе, бережімо нашу природу, максимально дистанціюємося від дикунів", вказала синоптикиня.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв читачів, що синоптики попередили українців про різку зміну погоди. Також ми розповідали прогноз магнітних бур на червень і говорили про ознаки метеочутливості.