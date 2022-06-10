Синоптики дали "жаркий" прогноз и предупредили об опасности

В разных частях страны температура воздуха удивит украинцев. / Фото: Коллаж: Сегодня

Прогноз погоды в Украине на 10 июня, подготовленный синоптикамиУкргидрометцентра, удивит жарой – наконец-то пришло настоящее лето. В то же время на некоторых направлениях, в частности, на юге и местами – на западе, ожидаются слабые дожди с грозами – не будет лишним взять с собой зонт. Однако необходимо позаботиться и о головном уборе, который будет защищать от солнца.

Укргидрометцентр сообщает, что сегодня в стране столбики термометров будут колебаться от 23 до 31 градуса тепла. Погода почти всюду будет ясной, кроме юга страны, а также запада. Ветер – восточный, 5-10 м/с. На острове Крым ожидается слабый дождь с грозой.

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На западе столбики термометров будут колебаться от 26 до 31 градуса тепла. На востоке нашей страны прогнозируется +28-31 градусов.

В северных регионах – 29-31 градус тепла. На юге ожидается 23-29 градусов выше нуля, а также сильные дожди с грозами.

В Киеве прогнозируется переменная облачность, без осадков, 28-30 градусов тепла, а в Симферополе будет слабый дождь с грозой – +25-27 градусов.

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Фото – Укргидрометцентр.

Как отметила в Facebook синоптик Наталья Диденко, в Украину пришла настоящая летняя жара.

"10 июня максимальная температура воздуха будет составлять высокие дневные +25-31 градус. Ветер ожидается восточный, три-восемь метров в секунду, на юге и юго-западе – до 12-14 метров в секунду. Дожди и грозы возможны завтра в южной части Украины, местами – в западных областях. На остальной территории будет преобладать сухая погода", – написала она.

По словам Диденко, в Киеве 10 июня дождя не будет, а вот жара – да. Максимальная температура воздуха будет колебаться около +30 градусов.

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"Сейчас нужно быть очень осторожными с огнем, потому что сухая жаркая погода может мгновенно способствовать, к сожалению, быстрому распространению пожара. Бережем себя, бережем нашу природу, максимально дистанцируемся от дикарей", – отметила синоптик.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал читателям, что синоптики предупредили украинцев о резком изменении погоды. Также мы рассказывали о прогнозе магнитных бурь на июнь и говорили о признаках метеочувствительности.