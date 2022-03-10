Навантажили спину або болить поперек – 8 вправ, які допоможуть у домашніх умовах

Якщо навантажили спину або болить поперек, у домашніх умовах зняти біль допоможуть вправи / Фото: istockphoto.com, freepik.com
Стрес і хвилювання через напад Россі на Україну змушують нас закриватися, ховатися, згинатися вниз, у результаті сотні тисяч людей скаржаться на біль у спині. Як зняти біль у спині, шиї чи попереку вдома самостійно – розповів лікар фізичної та реабілітаційної медицини Ігор Сомов.
Як прибрати біль у спині та шиї за допомогою вправ
Ми багато часу проводимо у смартфонах, спілкуючись чи переглядаючи новини, згинаючись униз; піднімаємо та переміщуємо вантажі, власні та на волонтерських пунктах, знову ж таки, згинаючись вниз
Все це призводить до напруги та болю в шиї, плечах, грудній клітці, попереку, – каже Ігор Сомов, – як цьому допомогти в домашніх умовах? Спробуйте виконати кілька найпростіших вправ.
1-2. Нахили тулуба та голови назад і нахили вниз, намагаючись дістати руками до підлоги.
3-4. Нахили корпусу вбік, а також нахили з використанням стільця.
5-6. Нахили вниз, по черзі змінюючи руки, намагаючись торкнутися підлоги. Потім стоячи на колінах і упираючись руками в підлогу, по черзі піднімайте руки нагору.
7-8. Прогин спини вгору (котяча спинка) та опускання вниз стоячи в упорі на колінах та долонях.
Використовуємо ковзання по підлозі із положення напівсидячи, з фіксуванням положення – спираючись на лікті.
Як зняти біль у попереку та спині ліками
Для ослаблення болю у спині можна прийняти:
- ібупрофен (або його аналоги) 400-600 мг
- парацетамол (ефералган, солпадеїн актив) 500 мг
- фаніган, олфен
При тривалому прийомі таких ліків для захисту слизової оболонки шлунка одночасно приймайте Омез (Нольпаза, пантопразол) по 1 таблетці раз на день.
Також можна втирати мазі або креми в шкіру місцево, де відчуваєте біль: Диклак-гель, Олфен, Фламідез-гель, Вольтарен-форте гель або використовувати їх аналоги. Якщо ці кроки не допомагають, то не зволікайте та зверніться за лікарською допомогою.
Якщо біль у спині з'явився у бомбосховищі, читайте: "Як допомогти при болі в спині в укритті або бомбосховищі – 5 порад, які працюють".
Також звертайтеся за допомогою, якщо ви в стресі та потребуєте психологічної підтримки, читайте: Як отримати допомогу психотерапевта безкоштовно – список фахівців.