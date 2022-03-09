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Як допомогти при болі в спині в укритті або бомбосховищі – 5 порад, які працюють

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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9 березня, 08:00
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Більше рухатися укриттям, зігріти спину, покласти під неї валик або прийняти знеболювальне – це допоможе знизити біль, якщо довго були у незручній позі
Якщо довго були в укритті, то знизити біль у спині допоможуть валик під спину, ходьба по укриттю та масаж
Якщо довго були в укритті, то знизити біль у спині допоможуть валик під спину, ходьба по укриттю та масаж / Фото: freepik.com, Колаж: Сьогодні

Через російську агресію більшість українців змушені постійно перебувати в бомбосховищах і укриттях, в результаті страждає спина. Як зменшити дискомфорт та "розвантажити" спину, розповіли в МОЗ України.

Перебування у сховищах викликає як психологічний дискомфорт, так й проблеми з тілом. Знизити біль у спині мдооже будь-яка фізична активність. Тому, по-перше, якщо немає можливості робити гімнастику, то просто пройдіться приміщенням, але намагайтеся уникати рухів, які провокують напад болю.

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Намагайтеся уникати рухів, які провокують напад болю у спині
Намагайтеся уникати рухів, які провокують напад болю у спині / Фото: Колаж: Сьогодні

По-друге, якщо є чим зігріти болючі ділянки спини – грілкою, пляшкою з гарячою водою, сісти біля батареї і т.д., спробуйте. Можна акуратно помасувати спину, якщо є кому це зробити.

Якщо біль у спині посилився при нахилі вперед

По-третє, зверніть увагу, в якому положенні посилюється біль. Часто це відбувається при нахилі вперед та тривалому сидінні на місці. Знову ж таки – якщо є можливість, то встаньте і походіть. Або нахилиться назад, то буде легше. При посиленні болю у спині:

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  • Покладіть під поперек, коли ви сидите або лежите валик: можна використовувати каремат або скрутити такий валик з верхнього одягу.
  • Не нахиляйтеся вперед, намагайтеся уникати таких нахилів.

Якщо болить спина при нахилі назад

У деяких випадках біль у спині може посилитися при прогинанні у попереку назад, при тривалому стоянні або ходьбі. Порада №4 – намагайтеся менше стояти, переступайте з ноги на ногу частіше, стоячи – трохи пригинайте коліна, щоб уникнути їхньої напруги.

У деяких випадках біль у спині може посилитися при прогинанні у попереку назад, при тривалому стоянні або ходьбі
У деяких випадках біль у спині може посилитися при прогинанні у попереку назад, при тривалому стоянні або ходьбі / Фото: freepik.com

Якщо є можливість, ставте ноги по черзі на будь-яку імпровізовану підставку. Намагайтеся також уникати положень, у яких руки перебувають над головою.

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Які ліки можна прийняти при болі у спині

Якщо ж біль турбує досить сильно і не минає, то порада № 5 – прийняти ібупрофен, диклофенак або інший нестероїдний протизапальний засіб (НПЗЗ) – у таблетках або намазати хворе місце гелем. Якщо приймаєте у таблетках, то краще після їди , щоб уникнути проблем зі шлунком Не зловживайте препаратами та уважно читайте інструкцію до них.

Також тривале перебування у притулку впливає на сон, дізнайтесь "Як відновити сон під час війни – поради лікаря, які допоможуть".

Якщо ж вам потрібна консультація психолога, то зверніться до телеграм або вотсапп до фахівців із Ізраїлю, список контактів лікарів – тут.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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