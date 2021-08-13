Інстаграмні локації Одеси для фото — ви їх точно бачили у блогерів
Словом, дізнаєтеся про локації, які люблять на фото в Інстаграмі. Рекомендуємо їх відвідати під час перебування в Одесі. І, звісно, не забудьте завітати на ОМКФ, його програмою Life Сьогодні ділилися раніше.
Але не фотосесією єдиною! Сплануйте поїздку до Одеси з подкастом "Місцеві в курсі" та відчуєте колорит місця на максимум. Бо Анастасія Бобкова запросила корінного одесита – Євгена Зінченка, який розповів, які пляжі міста гідні уваги, де шукати кращу місцеву кухню і знайти справжній одеський ринок (і це не Привоз).
Вмикайте подкаст і за 46 хвилин прослухайте ТОП-поради для планування поїздки.
Поки будете насолоджуватися розповідями про Одесу в подкасті – виберіть локацію для фотосесії.
"Пасаж"
Ця місцева локація приваблює одеситів і гостей міста своєю архітектурою. "Пасаж" часто порівнюють з торговою галереєю Віктора Еммануїла, яка в Мілані є улюбленою для фешен-блогерів.
Ще його називають візитною карткою міста, архітектура якого поєднує бароко, модерн і класику. І об'єднує тисячі шанувальників мистецтва, які люблять таку естетику, чим і пояснюється популярність локації в Мережі.
Але для декого головною особливістю місця є скляний атріум, який нагадує музей. І коли будете робити фото інста-формату не дивуйтеся, якщо зустрінете молодят.
Знайдете локацію на вулиці Преображенській, 34 .
Воронцовський палац
Колони, куди без них! І в Одесі ми знайшли по-справжньому естетичні габарити у Воронцовському палаці XIX століття. Знайдете локацію поруч з Приморським бульваром і Тещиним мостом.
Колони завжди були родзинкою для фото в будь-якому місті. Завдяки габаритам локації від кінцевого результату на фото затамуєте подих. І, звичайно, ефектнішою фотосесія буде на заході.
Нагадаємо, раніше ми писали про красиві колони для ваших фото в Маріуполі і колоритному Запоріжжі.
Пляж "Дельфін" – локація Noir Beach
Noir Beach – не тільки улюблене місце для фотосесії туристів, а й локація гучних вечірок, особливо в теплий період. Але і в холодні сезони місцина популярна, тому що контент в Instagram чекати не буде. Тим паче, якщо локація на популярному пляжі "Дельфін".
Тут реально знайти місце для фото, схоже за настроєм на галасливі пляжі в Америці, наприклад, у Флориді. В повітрі тут відчувається свобода і локація сприяє відпочинку. Чи не так?
Ідеї для фотографій тут у всіх різні: хтось намагається зловити найкращий кадр предметки і потрапити до популярних профілів з естетики задля однієї позначки на фото. Інші акцентують увагу на собі та колоритних заходах в одному фото.
"Дім Сонця"
Незвичайна локація з 2017 року стала найпопулярнішим місцем для фото. За задумом автора, щоранку через ці двері в Одесу заходить сонце. Радимо приходити сюди на світанку, або на заході, щоб фото були вражаючими і ви зловили кольорове небо у кадрі. А ще тут особлива атмосфера, яка відчувається з урахуванням концепту дверей.
До слова, ця інсталяція є копією класичних парадних одеських дверей, які знайомі всім з XIX століття. І місце відчувається завдяки класній енергетиці, яка посприяє вдалій фотосесії.
Знайдете локацію на пляжі Ланжерон, біля готелю Club Hotel .
Фотобонус
Не могли залишити поза увагою Санжійку, яка за 35 кілометрів від Одеси. Але відстань від центру не лякає любителів фотографуватися. І всі їдуть сюди, знаючи, що людей тут менше, ніж на одеських пляжах. Хороший кадр виходить не тільки завдяки відсутності відпочиваючих, але й природі.
Одні роблять фото на пляжі знизу, інші, як одеська блогера Валерія Комарова на тлі величезних скель з фоном на море. Ефекту "вау" після фотосесії бути.
Сподіваємося, ви зберегли собі варіанти для фотографування і вже послухали випуск "Місцеві в курсі" з Одеси. Якщо ні, зробіть це прямо зараз на одній з наших платформ: Apple Podcasts , Google Podcast або SoundCloud.