На Мальдівах дешевше, ніж у Буковелі? Ми порівняли ціни на проживання і ось що нас здивувало

Ми порівняли ціни на проживання і ось що нас здивувало / Фото: booking.com

Мальдіви – недосяжна країна (на перший погляд) та рай не для всіх. Так, там дорого, бо за індивідуальний підхід та життя на острові треба платити. Нагадаємо, що доба в найдорожчому готелі там коштує 1,148 млн гривень. Та чи здогадувалися ви, що мальдівські вілли коштують приблизно, як оренда готелів у Буковелі? Ми перевірили та розповімо: реальність це чи недосяжна мрія.

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Варіант 1

Ви можете орендувати віллу з трьома спальнями в готелі WestHills у Буковелі та заплатити 15 тис. гривень за добу. За ці гроші отримаєте житло 220 кв. м з видом на гори. А ще дизайн, який не асоціюється зі словом "вілла". Бо всі звикли, що вілла має сприяти релаксу та не нагадувати типовий дім.

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Хочете відпочити в райській віллі? Летіть на Мальдіви в 5-зірковий готель Sun Siyam Vilu Reef і поселіться у віллу Sun Aqua на пляжі з власним басейном. Доба проживання зі знижкою коштує 15 тис. гривень. У ціну враховані сніданки.

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Територія вілли Sun Aqua менша, ніж в буковельському готелі WestHills – 108 кв. м. Але на цифри й уваги не звертаєш, коли уявляєш себе власником райського житла хоча б на день.

Варіант 2

Туристи, які люблять розкіш та обирати найдорожче – заселяються по приїзду до Буковелю в готель Radisson Blu Resort. До речі, там встиг відпочити Володимир Зеленський. За люкс з терасою для двох платять 30 тис. гривень. Ціна вказана за добу з урахуванням сніданків.

На Мальдівах мандрівники за аналогічну ціну можуть заселитися у віллу на воді. Ціна вказана за один день з урахуванням сніданку. Нічого особливого: лише райська вілла з власним виходом до моря та джакузі просто неба.

Заходи сонця тут – вау, але на лижах не покатаєшся і карпатськими краєвидами не насолодишся.

Варіант 3

За стильні апартаменти для двох в готелі HVOYA Apart-Hotel в Буковелі заплатите 13 тис. гривень. У вашому розпорядженні – територія 61 кв. м, а ще сніданками безкоштовно нагодують, бо вони враховані у вартість.

На Мальдівах, переплативши лише 700 гривень, вас поселять у дворівневу пляжну віллу з двоспальним ліжком розміру king-size. Розташована вона в готелі Centara Grand Island Resort & Spa.

Гості вілли мають власний вихід до океану та затишні хороми. Вона менша, ніж буковельські апартаменти – 42 кв. м.

Варіант 4

Любителі красивих краєвидів заселяються в буковельський готель Girski Hotel&Spa. За сімейний номер з видом для двох платять 5 тис. гривень. У їхньому розпорядженні територія 28 кв. м, а ще враховані сніданок і вечеря та відвідування спа-центру.

Туристі, які люблять літо взимку, летять на Мальдіви. У готелі La Palma Villa вони заселяють у "скромну" віллу делюкс, яка коштує зі знижкою 4 тис. гривень. Вартість вказана за проживання для двох за добу з урахуванням сніданку. Її вартість на тисячу гривень менша, в порівнянні з сімейним номером у Буковелі.

Що треба врахувати під час бронювання житла у Буковелі та на Мальдівах?

Пік сезону на Мальдівах починається з листопада і триває до березня. Попри це, на Booking ви знайдете знижки до 50% не лише на стандартні номери, а й преміальні вілли.

На найдорожчому курорті України – Буковелі, зараз теж "високий" сезон, як на Мальдівах. Але побачити знижки в буковельських готелях – рідкість. Якщо все ж знайдете знижену ціну, то не чекайте бажаних мінус 50% від суми.

На Booking все ж реально знайти варіанти проживання на двох курортах за аналогічними цінами. Але умови й вигляд відрізнятимуться. На Мальдівах вас можуть заселити до вілли на воді, а в Буковелі муситимете насолоджуватися "скромним" люксом.

Під час бронювання готелів на райських Мальдівах вдасться знайти цікавіші пропозиції житла. Проте врахуйте, що квиток у райське місце для одного у два боки коштуватиме, як відпочинок на українському курорті декілька днів.

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