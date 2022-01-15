Як вижити знакам зодіаку в Ретроградний Меркурій 2022

Ретроградний Меркурій 2022: як пережити на позитиві / Фото: Колаж: Сьогодні

За кілька останніх років прикривати Ретроградним Меркурієм всі свої косяки стало настільки модно, що важко уявити, як ми жили без нього. Хоча психологи досі вагаються, чи варто його боятися.

Що ж, для справжніх фанатів та "вірян" астрономічного дива є важлива новина: у 2022 році "ретроградити" примхлива планета буде аж у 4 періоди, на відміну від 2021 року, там ми обійшлися трьома заходами. Тому розповідаємо, як вижити всім знакам зодіаку і не повбивати один одного.

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У 2022 році Ретроградний Меркурій на нас чекає:

з 14 січня до 3 лютого;

з 10 травня до 3 червня;

з 9 вересня до 2 жовтня;

з 29 грудня до 18 січня.

Ретроградний Меркурій 2022: як залишатися розсудливими всім знакам зодіаку

Овен (21 березня — 19 квітня)

Так і хочеться побунтувати, розірвати стосунки, щось комусь довести, але поки що не варто. Ретроградний Меркурій не дозволить вам залишитися у виграшній позиції, тож потерпіть до весни. А розслабиться допоможе нове хобі, ну чи вино — завжди ж спрацьовує?

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Телець (20 квітня — 20 травня)

Перестаньте пліткувати і вести подвійні ігри, займіться нарешті своїм життям, а не чужим. Згадайте краще, коли востаннє ви книгу в руках тримали — так-так, "тисячу Зеленського" можна витратити на чтиво.

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Близнюки (21 травня — 20 червня)

Досить лікувати депресію дорогим шопінгом, зараз він ні до чого. Буде складно встояти перед бажанням оточити себе розкішшю, але ви впораєтеся. І так, настав час зайнятися своїм тілом: геть відмовки — знижки ще є в спортзалах.

Рак (21 червня — 22 липня)

По-перше, в особистому житті час перестати говорити, а нарешті дати слово своєму партнеру. По-друге, можуть бути якісь матеріальні втрати або збитки, але не робіть із цього велику драму: де втрачаєш, там і знаходиш.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Заспокойтесь, адже всі й так знають, що ви важлива шишка. Вистачить усім про це нагадувати при кожному випадку, зарозумілість може зашкодити. Зараз вам може везти у всьому, за що беретеся, тому настав час братися за справді важливі справи. Плануйте зустрічі — ділові партнери повірять у все, що ви скажете.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Туки-туки! Чи не чуєте? Це знову стукає чолом у ваші двері колишній. Але не варто вступати в ту ж річку, вам точно відомо, що там нічого хорошого на вас не чекає. Краще наведіть порядок у документації. Ви давно бачили своє свідоцтво про народження? Ось і займіться.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Буде непросто, але хоч би спробуйте не встрявати у конфліктні ситуації. Люди і так обходять вас десятою дорогою, тому намагайтеся бути душкою. Навіть із милим виразом обличчя вам вдасться досягти своєї мети.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Будьте трохи вибірковішими. У Ретроградний Меркурій вам точно не варто хапатися за все підряд, особливо якщо це "все" вам підсовують колеги на роботі. Менше метушні та більше виважених рішень.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Та ви екстрасенс, люба! У цей період, як ніколи, відчуватимете, що для вас добре, а що погано. Залишилося тільки довіритися своїй чуйці і не випускати з рук кермо доленосних моментів. Дерзайте!

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сарказм убік! Меркурій не любить тих, хто на нього дивиться скептично, тому давайте виключимо філософію, занудство, завзятість і займемося йогою, медитацій та освоєнням тих духовних практик, які раніше вам не піддавались.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Так, егоїст, годі думати тільки про себе! Настав час переключитися на близьких і поцікавитися, що взагалі відбувається в їхньому житті. Період ідеально підходить для зміцнення здоров'я та всього того, до чого раніше не доходили руки. Можна пройти плановий медогляд лише без фанатизму, будь ласка.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Досить ритися в собі! Зробите це іншим разом. Зараз вам потрібно максимально розкритися світу і поринути у щось нове, більше спілкуватися та займатися справами, а не поїданням свого мозку. Більше працюйте і менше рефлексуйте.

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