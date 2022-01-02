На що витратити "тисячу Зеленського": 7 добрих книг січня

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Книги, які варто прочитати на святкові вихідні / Фото: Колаж: Сьогодні

Наступив Новий рік 2022, а це означає, що на нас чекають святкові вихідні! Настануть довгі зимові вечори у затишній домашній атмосфері. Ми вже бачимо себе закутаними у теплі ковдри, за чашкою ароматного чаю та з гарною книгою в руках.

Приємний бонус, що з 19 грудня вакциновані від коронавірусу українці можуть отримати 1000 гривень від уряду. Витратити її можна також на книги.

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Про те, які книги є ідеальними для читання у святкові вихідні, нам розповіла справжній книжковий блогер Надя Панченко.

Весь рік ми відкладаємо книги й фільми на "коли буде час". І якраз на новорічні свята більшість із нас має кілька вільних вечорів, коли можна видихнути й спокійно почитати.

Але як обрати серед величезного різноманіття книг і не помилитися?

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Пропонуємо підбірку із семи історій на різний смак – від "крижаних" трилерів і детективів до романтичних комедій і надихаючих біографій.

Дженні Колган "Різдво в Капкейк-кафе"

Трохи мелодрами, атмосфери свята у великому місті й більш як 20 рецептів святкових десертів чекають на вас у цій історії.

Власниця кафе-кондитерської у Лондоні Іссі напередодні Різдва залишається сама. Її хлопець вирушає у відрядження до Нью-Йорку, а вона ледве встигає давати раду у своєму затишному кафе. Не варто й казати, що розлука зовсім не йде на користь закоханим, кожен із яких має амбітні плани стосовно свого майбутнього та відповідальність перед іншими.

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Дженні Колган "Різдво в Капкейк-кафе" / Фото: yakaboo.ua/ua

Не менші випробування чекають і на решту героїв книги. Вони всі різні, проте однаково мають непрості життєві обставини й не завжди приймають правильні рішення.

Та можливо якраз чарівна атмосфера Різдва допоможе кожному з них віднайти своє щастя.

Ден Сіммонс "Терор"

Книга, від якої кров холоне в жилах не лише від того, що дії відбуваються в Арктиці, а й від атмосфери фантастичного трилера.

Моторошності цій історії додає ще й те, що її основою стала цілком реальна подія – експедиція Джона Франкліна у середині 19-го століття. Два кораблі вирушили на пошуки північного проходу через Північний Льодовитий океан, проте згодом звістки від них перестали приходити. Залишки суден та мертвих членів екіпажу знайшли аж у 2014 році. Причинами загибелі всієї команди вчені називають хвороби, голод і обмороження. Але Ден Сіммонс натомість виклав свою версію, де поєднав і пригоди в стилі Джека Лондона, і містику, і детектив, і релігію, і, неочікувано, любовну лінію.

Ден Сіммонс "Терор" / Фото: yakaboo.ua/ua

Фредрік Бакман "Ведмеже місто"

Жителів невеличкого містечка на півночі, де панує холод і сніги, зігріває думка лише про їхню юнацьку команду з хокею. Здається, що гравці-підлітки от-от здобудуть омріяну перемогу. Проте навіть у такій глушині є місце досить непересічним страшним подіям. Так стається і в Бйорнстаді. Злочин випробовує жителів на міцність і чесність. Автор змушує задуматися й своїх героїв і читача, що ж важливіше для батьків – справедливість чи безпека власної дитини? Що переможе – відповідальність чи сліпа любов?

Фредрік Бакман "Ведмеже місто" / Фото: yakaboo.ua/ua

Соціальна драма Бакмана додасть холоду нордичними описами місцевості і жару від людських пристрастей та випробувань духу.

Чарльз Діккенс "Різдвяна історія"

Книга-притча Діккенса вже багато років залишається таким собі лакмусовим папірцем, яким не завадить скористатися кожному з нас хоча б раз на рік. Класична історія про дядечка Скруджа, до якого приходять три привиди – минулого, теперішнього й майбутнього – допомагає нам звірити годинник своєї совісті. Адже коли як не перед початком нового року варто озирнутися на все, що ми зробили в поточному і зрозуміти, які наслідки це мало. Можливо саме ця дрібка самоаналізу допоможе скласти плани на наступний рік більш зважено та усвідомлено.

Чарльз Діккенс "Різдвяна історія" / Фото: yakaboo.ua/ua

Меггі Нокс "Обмін на Різдво"

Святковий ромком – саме те, що треба для безтурботного читання на свята. Історія розповідає про двох близнючок, які мають хист до кулінарії та, незвично, гарні стосунки між собою. Чарлі працює на телебаченні ведучою кулінарного шоу, Касс – керує сімейною пекарнею. Напередодні Різдва стається мало приємна та неочікувана подія – Чарлі отримує струс мозку і втрачає відчуття смаку й запаху (такий собі відгомін наших ковідних часів). І до її одужання дівчата домовляються вчинити як більшість близнят у дитинстві – помінятися місцями. У передсвятковій метушні це зробити досить непросто, і звісно на героїнь чекатиме багато пригод і випробувань, а на читачів – жвава і затишна історія.

Меггі Нокс "Обмін на Різдво" / Фото: yakaboo.ua/ua

Агата Крісті "Вбивство у "Східному експресі"

Знаменитий Еркюль Пуаро і його не менш знаменита справа. Крім того, що детективи гарно й швидко читаються майже в будь-який час, вони ще й дуже добре вміють відволікати нас від буденності й особистих проблем. А "Вбивство у "Східному експерсі" ще й переносить нас у мандрівку засніженою Європою в комфортабельному купе в цікавій мультинаціональній компанії. Здавалось би, таке вишукане товариство – найкращі попутники, і ніхто не очікує, що станеться вбивство, а хтось із них виявиться злочинцем. Ніхто, окрім прониклового детектива Пуаро, який проведе розслідування й викриє вбивцю.

Агата Крісті "Вбивство у "Східному експресі" / Фото: yakaboo.ua/ua

Метью Макконагі "Зелене світло"

Майже 35 років відомий актор веде щоденник і відверто пише про те, що відбувається у його житті. Чудовий приклад того, як зірка світового масштабу пише про себе без пафосу, настанов і зверхності. Його історія, як і власне життя, часом смішна, іноді трагічна, зі злетами й падіннями, сповнена захопленнями й пошуками себе. Саме такі мемуари надихають і розважають водночас, і на відміну від книг на кшталт "10 способів стати супер-пупер", можуть невимушено допомогти.

Метью Макконагі "Зелене світло" / Фото: yakaboo.ua/ua

Метью Макконагі змусить вас сміятися і плакати, а ще можливо трохи по-іншому поглянути на своє життя й змінити у ньому щось на краще.

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