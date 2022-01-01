"Музична платформа": Павло Зібров поділився перевіреним лайфхаком від похмілля

Павло Зібров поділився перевіреним лайфхаком від похмілля / Фото: Колаж: Сьогодні
Народний артист України, зірка гіпершоу "МАСКА" Павло Зібров у новорічну ніч в ефірі каналу "Україна" подарував глядачам яскравий та запальний виступ. За лаштунками концерту-нагородження найкращих хітів року "Музична платформа" співак поділився дієвими порадами, як позбутися похмілля після веселих гулянь.
На концерті "Музична платформа" популярний артист Павло Зібров разом із Glova & ManIn запалив із хітом "Є BASS". Співак зізнається: незважаючи на традиційне святкування Нового року для артистів на сцені, сімейні посиденьки ніхто не скасовував . А чим у їхній сім'ї звикли частуватися?
Мені здається, у нас все традиційно: Олів'є ріжемо, але з домашніми продуктами, навіть горошок зі свого міста, має бути ікра червона та чорна, а також смачна рибка. Все смачне! З'їмо, не з'їмо, але все має бути! – коментує Павло Зібров за лаштунками концерту "Музична платформа".
Крім того, артист розповів, яка проста штука постійно рятує його від похмілля .
Треба пити одну річ! Почавши пити горілку – пий її. Не слід мішати. Це справді дієвий, перевірений спосіб, – зазначив артист в інтерв'ю каналу "Україна".
Масштабний концерт-нагородження "Музична платформа" пройшов у ніч із 31 грудня на 1 січня о 00:00 на телеканалі "Україна".
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