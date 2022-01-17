62-річний Кайл Маклахлан та 69-річний Джефф Гольдблюм – зірки показу Prada у Мілані

Голлівудські актори вийшли на показі Prada Men Fall 2022 / Фото: Vogue
Prada представили нову чоловічу колекцію сезону осінь 2022 у Мілані. Над нею, як і в попередні рази, працювали Міучча Прада та Раф Сімонс. Цього сезону дизайнерський дует запросив взяти участь у шоу знаменитостей.
Відкрив показ зірка серіалу "Твін Пікс" 62-річний Кайл Маклахлен. Актор вийшов на подіум у приголомшливому чорному пальті та дутих штанах.
За ним слідували Ейса Баттерфілд, Томас Сенґстер, а закривав показ улюбленець мільйонів 69-річний Джефф Голдблюм.
Декорації показу та самі образи нової колекції відсилали до моди майбутнього, картини Стенлі Кубріка "Космічна одіссея", фільму "Гаттака" Ендрю Нікола та "Солярісу" Андрія Тарковського.
На подіумі гості показу та глядачі, які стежили за новими творами Рафа та Міуччі онлайн, могли спостерігати переважно об'ємні силуети, особливо характерні для чоловічої лінії бренду останніх сезонів.
У колекцію увійшли пальто-оверсайз і бомбери, комбінезони всіляких відтінків, ідеальні пальто з хутряним подолом, нейлонові спортивні штани, шкіряні плащі з широкими плечима і поясом, туго затягнутим на талії, водолазки, трикотажні чокери, а серед аксесуарів – роботи-сережки та чокери-коміри.
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