62-летний Кайл Маклахлан и 69-летний Джефф Гольдблюм – звезды показа Prada в Милане

Голливудские актеры вышли на показе Prada Men Fall 2022 / Фото: Vogue

Prada представили новую мужскую коллекцию сезона осень 2022 в Милане. Над ней, как и в предыдущие разы, работали Миучча Прада и Раф Симонс. В этом сезоне дизайнерский дуэт пригласил принять участие в шоу знаменитостей.

Открыл показ звезда сериала "Твин Пикс" 62-летний Кайл Маклахлен. Актер вышел на подиум в потрясающем черном пальто и дутых брюках.

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Кайл Маклахлен / Фото: Vogue

За ним следовали Эйса Баттерфилд, Томас Сэнгстер, а закрывал показ любимец миллионов – 69-летний Джефф Голдблюм.

Джефф Голдблюм / Фото: Vogue

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Томас Сэнгстер / Фото: Vogue

Эйса Баттерфилд / Фото: Vogue

Декорации показа и сами образы новой коллекции отсылали к моде будущего, картине Стэнли Кубрика "Космическая одиссея", фильму "Гаттака" Эндрю Никола и "Солярису" Андрея Тарковского.

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На подиуме гости показа и зрители, следившие за новыми творениями Рафа и Миуччи онлайн, могли наблюдать в основном объемные силуэты, особенно характерные для мужской линии бренда последних сезонов.

Prada Men Fall 2022 / Фото: Vogue

В коллекцию вошли пальто-оверсайз и бомберы, комбинезоны всевозможных оттенков, идеальные пальто с меховым подолом, нейлоновые спортивные брюки, кожаные плащи с широкими плечами и поясом, туго затянутым на талии, водолазки, трикотажные чокеры, бомберы с меховыми манжетами, а также невероятные аксессуары – роботы-серьги и чокеры-воротники.

Prada Men Fall 2022 / Фото: Vogue

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