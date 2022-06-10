Чоловік парамедикині Тайри розповів, що відомо про її долю у полоні

Сім'я Тайри розповіла, що загрожує волонтерці у російському полоні / Фото: Колаж: Сьогодні

Найвідоміша жінка парамедикиня з "Азовсталі" – Юлія Паєвська з позивним "Тайра" вже 86 днів перебуває у полоні рашистів. Востаннє вона виходила на зв'язок із близькими 14 березня, за день до полону. Майже 3 місяці чоловік Тайри Вадим та їхня донька Анна-Софія нічого не знають про її стан.

Близькі розповіли, що Тайра має проблеми зі здоров'ям і їй просто необхідне правильне лікування.

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У неї астма, два протези в тазових суглобах, а ще видалена щитовидна залоза, тому вона змушена постійно приймати гормони. Однак ми сумніваємося, що їй надають ту медичну допомогу, якої вона потребує, – розповіла дочка Тайри Анна-Софія.

Парамедик Юлія Паєвська, відома як Тайра / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Чоловік героїні Вадим розповів подробиці про те, як вона почала допомагати Україні. Тайра мала 5-й розряд в Айкідо, з 2014 року була волонтеркою, а 2018-го добровільно пішла до армії, переважно була медиком. Досягнення, відвага та заслуги Юлії Паєвської зробили її для росіян головною метою. На пропагандистському телебаченні жінку називають убивцею, яка продає органи людей.

Коли бачиш таку пропаганду, напевно, маєш відчувати лють. Але я був настільки спокійним… розумів, що це спрямоване на внутрішнього споживача. Я просто дивився і робив позначки – у чому її можуть звинуватити. Вони використовували все можливе – розповіли, ніби вона була шпигункою, вбивала, різала російських солдатів і продавала їх органи. Тоді я зрозумів, чому її не звільняють. З її рівнем популярності та героїзації в Україні – це неможливо, бо їм потрібно дегуманізувати таких. Тобто людина, яка у нас вважається героєм, для них є монстром, з яким не можна поводитися інакше, як вбивати, – поділився Вадим.

Тайра з чоловіком / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

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