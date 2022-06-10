Муж парамедика Тайры рассказал, что известно о ее судьбе в плену

Семья Тайры рассказала, что угрожает волонтеру в российском плену / Фото: Коллаж: Сегодня

Самая известная женщина парамедик из "Азовстали" – Юлия Паевская с позывным Тайра уже 86 дней находится в плену рашистов. В последний раз она выходила на связь с близкими 14 марта, за день до плена. Почти 3 месяца муж Тайры Вадим и их дочь Анна-София ничего не знают о ее состоянии.

Близкие рассказали, что у Тайры есть проблемы со здоровьем и ей просто необходимо правильное лечение.

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У нее астма, два протеза в тазовых суставах, а еще удалена щитовидная железа, поэтому она вынуждена постоянно принимать гормоны. Однако мы сомневаемся, что ей оказывают ту медицинскую помощь, в которой она нуждается, – рассказала дочь Тайры Анна-София.

Парамедик Юлия Паевская, известная как Тайра / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Супруг героини Вадим рассказал подробности о том, как она стала помогать Украине. Тайра имела 5-й разряд в Айкидо, с 2014 года была волонтером, а в 2018-м добровольно пошла в армию, в основном была медиком. Достижения, отвага и заслуги Юлии Паевской сделали ее для россиян главной целью. На пропагандистском телевидении женщину называют убийцей, которая продает органы людей.

Когда видишь такую ​​пропаганду, наверное, должен испытывать ярость. Но я был настолько спокоен… понимал, что это направлено на внутреннего потребителя. Я просто смотрел и делал пометки – в чем ее могут обвинить. Они использовали все возможное – рассказали, будто она шпионила, убивала, резала русский солдат и продавала их органы. Тогда я понял, почему ее не освобождают. С ее уровнем популярности и героизации в Украине – это невозможно, потому что им нужно дегуманизировать таких. То есть человек, который у нас считается героем, для них является монстром, с которым нельзя обращаться иначе, как только убивать, – поделился Вадим.

Тайра с мужем / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

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Напомним, что канал "Украина" продолжает транслировать общенациональный марафон "Єдині новини" и участвовать в его производстве. Любимые программы и сериалы канала "Украина" выходят в эфире телеканала "Індиго TV".

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