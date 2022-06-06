Довічно акредитовані на війну: Зеленська розповіла, скільки журналістів загинуло в Україні

У День журналіста перша леді згадала тих хоробрих працівників ЗМІ, які віддали своє життя за те, щоб світ знав правду про війну в Україні

Перша леді розповіла, скільки журналістів загинуло під час війни в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 6 червня, в Україні відзначають День журналіста. Олена Зеленська опублікувала у своїх соцмережах лист-пам'яті працівників засобів масової інформації, убитих російською армією.

Ми вже не прочитаємо їхніх нових текстів. Не побачимо свіжих репортажів. Вони довічно акредитовані на війну. Журналісти, які загинули через напад Росії, сьогодні б мали святкувати свій професійний день, – написала перша леді України.

Натомість, сьогодні ми згадуємо людей, які намагалися розповісти правду світові про війну в Україні та віддали за це свої життя.

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Натомість ми їх згадуємо – Євгена Бабеля, 78-річного військового журналіста, який помер після багатоденних тортур у полоні в російських військових. Завжди усміхненого Олександра Махова, який зробив пропозицію коханій і загинув на передовій під Ізюмом. Віру Гирич, яка не поїхала з Києва, документуючи події в місті, і в її будинок влучила ракета.

Також Олена Зеленська розповіла, що сьогодні ми згадуємо не лише українських медійників, а й французького журналіста Фредеріка Леклерка, якого розстріляли росіяни з колоною мирних жителів, котрі намагалися евакуюватися; ірландського оператора П'єра Закжевські, який пройшов Ірак, Афганістан, Сирію, а загинув у Київській області; американця Брента Рено, який потрапив у засідку під Ірпінем; литовця Мантаса Кведаравічюса, якого взяли в полон, а згодом розстріляли під Маріуполем.

Понад тридцять медійників уже не повернуться із війни. І сотні ризикують життям щодня, щоб світ дізнавався правду про російські звірства. Щоб Україна не сходила з перших шпальт. Щоб кожного ранку ми знали, якою була ніч для країни.

Перша леді України подякувала журналістам за те, що борються за свободу слова та верховенство правди у світі.

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