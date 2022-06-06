Life
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуація у Сєвєродонецьку 🔥 Герої Сьогодні 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Life Статті про людей

Довічно акредитовані на війну: Зеленська розповіла, скільки журналістів загинуло в Україні

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
6 червня, 16:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У День журналіста перша леді згадала тих хоробрих працівників ЗМІ, які віддали своє життя за те, щоб світ знав правду про війну в Україні
Перша леді розповіла, скільки журналістів загинуло під час війни в Україні
Перша леді розповіла, скільки журналістів загинуло під час війни в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 6 червня, в Україні відзначають День журналіста. Олена Зеленська опублікувала у своїх соцмережах лист-пам'яті працівників засобів масової інформації, убитих російською армією.

Ми вже не прочитаємо їхніх нових текстів. Не побачимо свіжих репортажів. Вони довічно акредитовані на війну. Журналісти, які загинули через напад Росії, сьогодні б мали святкувати свій професійний день, – написала перша леді України.

Натомість, сьогодні ми згадуємо людей, які намагалися розповісти правду світові про війну в Україні та віддали за це свої життя.

Реклама

Натомість ми їх згадуємо – Євгена Бабеля, 78-річного військового журналіста, який помер після багатоденних тортур у полоні в російських військових. Завжди усміхненого Олександра Махова, який зробив пропозицію коханій і загинув на передовій під Ізюмом. Віру Гирич, яка не поїхала з Києва, документуючи події в місті, і в її будинок влучила ракета.

Також Олена Зеленська розповіла, що сьогодні ми згадуємо не лише українських медійників, а й французького журналіста Фредеріка Леклерка, якого розстріляли росіяни з колоною мирних жителів, котрі намагалися евакуюватися; ірландського оператора П'єра Закжевські, який пройшов Ірак, Афганістан, Сирію, а загинув у Київській області; американця Брента Рено, який потрапив у засідку під Ірпінем; литовця Мантаса Кведаравічюса, якого взяли в полон, а згодом розстріляли під Маріуполем.

Понад тридцять медійників уже не повернуться із війни. І сотні ризикують життям щодня, щоб світ дізнавався правду про російські звірства. Щоб Україна не сходила з перших шпальт. Щоб кожного ранку ми знали, якою була ніч для країни.

Перша леді України подякувала журналістам за те, що борються за свободу слова та верховенство правди у світі.

Вам буде цікаво дізнатися, що Олена Зеленська розповіла, як допомогти людині у шоковому стані

Реклама

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Мust Have червня
Рожева панама
Де придбати?
Instagram тижня
Акаунт українського кота-блогера Бандери
Підписатися
Дивитися фото
Зберегти у закладинки
Тренд на принти
Оновлюємо літній гардероб
Клітчасті принти

Клітчасті принти

Патріотичні відтінки

Патріотичні відтінки

Polka Dot принт

Polka Dot принт

Купити українське🇺🇦
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Продукти виняткової корисності
Українські суперфуди
Дізнатись
Як виїхати за кордон студентам призовного віку
Лайфхак тижня
Роз'яснення прикордонників

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти