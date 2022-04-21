Чи можна постити селфі та веселі фото у соцмережі – відповів воєнний психолог

Який контент варто постити у свої соцмережі / Фото: Колаж: Сьогодні

Бачимо знімки знайомих, друзів та близьких у хорошому настрої в Instagram, у багатьох з'являється почуття несхвалення та навіть осуду. Мимоволі ми запитуємо себе – хіба можна отримувати задоволення від життя, коли в Україні війна?

Насправді можна і потрібно! Так вважає воєнний психолог Андрій Козинчук. Він пояснив, чому важливо показувати позитивні емоції на своїй сторінці.

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Коли ми відкриваємо соцмережі, бачимо біль, страх, втрати, смерть, артобстріли… І раптом серед цих новин з'являється фото усміхненої подруги. Що це – зрада, інфантильна позиція, небажання бачити правду?

Абсолютно нормально постити фото, на якому ви посміхаєтеся. Наприклад, ви зараз у Львові сидите у кафе. Роблячи селфі, підняли чашку з кавою, і всі подруги побачили, що у вас розкішний манікюр. У такому фото для когось дуже багато зла: посмішка, кафе, манікюр. І все! Гірше лише Путін, – наголосив Андрій Козинчук.

Фото з Instagram психолога з Андрієм Хливнюком / Фото: пресслужба

Експерт вважає, що дуже важливо публікувати такі знімки.

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Коли військові бачать такі селфі, вони розуміють: "У Львові (або будь-якому іншому місті) є життя. Це означає, що я добре виконую свою роботу. Я воюю не для того, щоб всі плакали, а щоб в Україні все було добре.

Звісно, пости у соцмережах мають чергуватись.

Коли ваші новини складаються лише з горя та смутку, це не дуже мотивує, – пояснив експерт.

Андрій пояснює, що кожен із нас має повне право публікувати фото, на яких ми посміхаємось. Адже життя триває! Нам важливо робити і бачити звичні речі: чашка кави, квіти, що розпускаються, діти, які грають на майданчику, котики, що ловлять сонячних зайчиків.

При цьому потрібно бути готовим відповісти на запитання: "Навіщо ви це зробили?" – сказав Андрій Козинчук.

І відповідь може бути такою:

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Я це опублікувала, бо маю гарний настрій, я хочу бачити себе саме такою. Це саме та усмішка, якої мені не вистачало останні 50-53 дні війни. І я показую те, що є насправді.

Радість, відпочинок, пісні є складовими війни з однієї простої причини, що це є складові життя. Адже під час війни можна влаштовувати весілля, дивитися фільми, їсти щось смачне, займатися сексом. А довга війна – це просто переформатування вашого життя.

Дивіться повне відео на YouTube-каналі "Зірковий шлях":

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