Чи можна зупинити діабет, якщо сісти на дієту

Зупинити діабет і уникнути захворювання можна, і не обов'язково сідати на дієту / Фото: Колаж: Сьогодні
Харчування при діабеті – це зовсім не жорстке обмеження в їжі або складна дієта, такий тип харчування підходить не тільки при проблемах вироблення інсуліну в організмі. Сьогодні, 14 листопада, у Міжнародний день боротьби з діабетом разом з експертами Міжнародної діабетичної асоціації України та інформаційною кампанією ВООЗ зрозуміємо, чому діабет сьогодні такий актуальний і як харчування допоможе впоратися із захворюванням.
Чому діабет виникає у здорових людей?
Діабет другого типу, він же – набутий виникає і у здорових людей через спадкову схильність, части стресси, неправильний спосыб життя та харчування.
Діабет першого типу (інсулінозалежний) розвивається в результаті повної або часткової нестачі в організмі інсуліну (гормону підшлункової залози), тобто це вроджена патологія. Небезпека будь-якого типу діабету у цьому, що може стати причиною розвитку серцево-судинних захворювань.
Які продукти можна і не можна при діабеті
Як при вже наявному діабеті, так з метою його профілактики, важливо дотримуватися співвідношення вуглеводів, білків і жирів, причому – швидкі вуглеводи слід мінімізувати. А з цукор та продукти з ним – взагалі виключити.
Оскільки рівень цукру в крові підвищується саме через вуглеводи, які в організмі перетворюються на глюкозу. До джерел вуглеводів відносяться хліб, крупи, рис, макаронні вироби, молоко, крохмалисті овочі, фрукти, соки та солодощі.
З цукрозміщуючих продуктів найбільше кількість доданих цукрів міститься в магазинних соусах, соках, фруктових йогуртах, цукерках, випічці та більшості фітнес-батончиків.
А які продукти можна їсти при діабеті?
Насамперед – продукти з низьким глікемічним індексом. Особливо сині ягоди, ожину, чорницю, лохину. Деякі люди можуть засвоїти більше вуглеводів, ніж інші, тому важливо вимірювати рівень цукру у крові через дві години після їжі, щоб визначити, як засвоїлися вуглеводи.
Чому при діабеті не можна солоного?
Сама сіль не впливає на рівень цукру в організмі, але вона сприяє захворюванням серця та судин, які у діабетиків зустрічаються часто. Їжа з високим вмістом солі – це супи, солоні закуски типу чіпсів та попкорну, напівфабрикати та фастфуд.
Тому відмовтеся від магазинних снеків, соусів, у яких міститься як сіль, і цукор, солоних горішків. А от жменя горіхів без солі – це підходяща закуска для діабетиків. Горіхи багаті на корисні жири, магній і клітковину. Незважаючи на те, що це корисні продукти, їжте їх ощадливо, оскільки вони висококалорійні.
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