Можно ли остановить диабет, если сесть на диету

Остановить диабет и избежать заболевания можно, и не обязательно садиться на диету / Фото: Коллаж: Сегодня

Питание при диабете – это вовсе не жесткое ограничение в еде или сложная диета, такой тип питания подходит не только при проблемах с выработкой инсулина в организме. Сегодня, 14 ноября в Международный день борьбы с диабетом вместе с экспертами Международной диабетической ассоциации Украины и информационной кампанией ВООЗ разбираемся, почему диабет сегодня так актуален и как питание поможет справиться с заболеванием.

Почему диабет возникает и у здоровых людей?

Диабет второго типа, он же – приобретенный возникает и у здоровых людей из-за наследственной предрасположенности, частых стрессов, неправильного образа жизни и питания.

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Проверять уровень гликированного гемоглобина необходимо каждые 3-6 месяцев

Диабет первого типа (инсулинозависимый) развивается в результате полной или частичной нехватки в организме инсулина (гормона поджелудочной железы), то есть это врожденная патология. Опасность любого типа диабета в том, что он может стать причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Если болезнь не контролировать, то она может привести к серьезным осложнениям: от почечной недостаточности до поражения сосудов глаз.

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Важно! Каждому человеку с диабетом, важно придерживаться определенного типа питания, быть физически активным и регулярно проверять уровень сахара в крови.

Какие продукты можно и нельзя при диабете

Как при уже имеющемся диабете, таки в целях его профилактики, важно соблюдать соотношение углеводов, белков и жиров, причем – быстрые углеводы следует минимизировать. А сахар и продукты с ним – вообще исключить.

В кондитерских продуктах, сладостях, выпечки много сахара, поэтому их стоит исключить при диабете / Фото: Pixabay

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Поскольку уровень сахара в крови повышается именно из-за углеводов, которые в организме превращаются в глюкозу. К источникам углеводов относятся хлеб, крупы, рис, макаронные изделия, молоко, крахмалистые овощи, фрукты, соки и сладости.

Из сахаросодержащих продуктов наибольшее количество добавленных сахаров содержится в магазинных соусах, соках, фруктовых йогуртах, конфетах, выпечке и большинстве фитнес-батончиков.

А какие продукты можно есть при диабете?

В первую очередь – продукты с низким гликемическим индексом. Особенно синие ягоды, ежевику, чернику, голубику. Некоторые люди могут усвоить большее количество углеводов, чем другие, поэтому важно измерять уровень сахара в крови через два часа после приема пищи, чтобы определить, как усвоились углеводы.

Насколько правильное питание подобрано при диабете, покажет анализ на гликированный гемоглобин (HbA1c), который демонстрирует средний уровень сахара в крови.

А вот богатая белками пища, индейка, рыба, курица подходят при диабете. Из растительных источников белка актуальна фасоль, чечевица и другие бобовые. Также можно есть молочные продукты с небольшим процентом жирности. А еще при диабете или предрасположенности к нему важно сократить потребление соли.

Почему при диабете нельзя соленого?

Сама соль не влияет на уровень сахара в организме, но она способствует заболеваниям сердца и сосудов, которые у диабетиков встречаются часто. Пища с высоким содержанием соли – это супы, соленые закуски типа чипсов и попкорна, полуфабрикаты и фастфуд.

При диабете и склонности к нему важно ограничить соль в рационе / Фото: unsplash.com

Поэтому откажитесь от магазинных снеков, соусов, в них содержится как соль, так и сахар, соленых орешков. А вот горсть орехов без соли – это подходящая закуска для диабетиков. Орехи богаты полезными жирами, магнием и клетчаткой. Несмотря на то, что это полезные продукты, ешьте их экономно, поскольку они высококалорийны.

Также мы писали, какое масло не повышает сахар в крови и полезно для сердца.