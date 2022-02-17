Чи можна лікувати ковід антибіотиками – відповідь лікаря Комаровського

Чи варто лікувати ковід антибіотиками, які прописав лікар, тому що розвинулася пневмонія? І якщо не варто, то як краще вчинити в цьому випадку: на це та інші питання глядачів кандидат медичних наук Євген Комаровський відповів в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24".

Запалення легенів (пневмонія) може бути вірусним, а може – бактеріальним, – говорить лікар Комаровський. – І лікарі мають методологію, як відрізнити один тип інфекції від іншого. Якщо це бактеріальне запалення легенів, яке виникло як ускладнення коронавірусу, то його треба лікувати антибіотиками.

Якщо саме бактеріального запалення немає, зазначає популярний педіатр, то тоді антибактеріальні препарати протипоказані. Але сказати заочно, чи потрібні в тій чи іншій ситуації антибіотики – неможливо.

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Щоб призначити антибактеріальну терапію, пацієнту попередньо можуть призначити та провести додаткове обстеження, – каже Євген Комаровський. – Крім того, приводом для застосування антибіотиків мають бути певні симптоми у пацієнта.

І лікарів навчають, як відрізняти вірусну пневмонію від бактеріальної і чи потрібно призначати антибіотики, зазначив популярний педіатр – на те вони та лікарі. Тому лікування антибіотиками слід проводити лише за призначенням лікаря.

Лікарів вчать, як відрізняти вірусну пневмонію від бактеріальної, коли потрібно призначати антибіотики та як їх приймати пацієнту / Фото: freepik.com

Також раніше ми писали, чому самолікування коронавірусу допустиме і коли його варто негайно припинити, читайте "Коли викликати швидку при ковіді та ГРВІ".

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Ще вам цікаво буде дізнатися, як запідозрити, що заразилися саме омікроном, читайте "Доктор Комаровський назвав два головні симптоми омікрону та порадив лікування".