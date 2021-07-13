Модель Ешлі Грем оголосила про другу вагітність: фото

Ешлі Грем вдруге стане мамою / Фото: instagram.com/ashleygraham
33-річна американська модель Ешлі Грем, яка раніше засипала Instagram своїми фото під час вагітності, вдруге стане мамою. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши фото з оголеним кругленьким животом.
Минулий рік був сповнений маленьких сюрпризів, великих неприємностей, різних починань і нових історій. Я тільки починаю усвідомлювати і замислюватися над тим, що ця наступна глава значить для нас, – написала Грем.
Ешлі Грем вагітна другою дитиною / Фото: instagram.com/ashleygraham
У коментарях модель почали вітати її друзі, колеги і шанувальники.
Ешлі Грем і її чоловік, фотограф Джастін Ервін, вперше стали батьками в січні 2020 року – у пари народився син.
Грем активно пропагує любов до свого тіла, і радить своїй аудиторії у жодному разі не турбуватися стосовно стандартів, які нав'язуються модою і суспільством. Уже через пів року після народження малюка, якого назвали Ісааком, Ешлі Грем знялася в рекламній кампанії купальників. Варто зазначити, що Ешлі ніколи не соромилася своїх пишних форм, целюліту і інших особливостей фігури, відкрито демонструючи своє тіло.
Мене завжди запитують, що відретушувати, що прибрати. А я відповідаю: "Нічого". Я хочу, щоб всі бачили мене справжню. Адже у кожного є своя історія. Так, я набрала після пологів зайву вагу, у мене є розтяжки, і мені доводилося звикати до нового тіла. Але зараз я усвідомила, що виглядаю добре, відчуваю себе добре. І це моє нове тіло молодої мами, – розповіла колись Грем в інтерв'ю People.
Раніше модель Ешлі Грем показала своє тіло таким, яке воно є.
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