Модель Эшли Грэм объявила о второй беременности: фото

Эшли Грэм во второй раз станет мамой / Фото: instagram.com/ashleygraham
33-летняя американская модель Эшли Грэм, которая ранее засыпала Instagram своими фото во время беременности, во второй раз станет мамой. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав фото с обнаженным округлившимся животом.
Прошлый год был полон маленьких сюрпризов, больших горестей, разных начинаний и новых историй. Я только начинаю осознаваться и задумываться над тем, что эта следующая глава значит для нас, – написала Грэм.
Эшли Грэм беременна вторым ребенком / Фото: instagram.com/ashleygraham
В комментариях модель стали поздравлять ее друзья, коллеги и поклонники.
Эшли Грэм и ее супруг, фотограф Джастин Эрвин, впервые стали родителями в январе 2020 года – у пары родился сын.
Грэм активно пропагандирует любовь к своему телу, и советует своей аудитории ни в коем случае не беспокоиться по поводу стандартов, навязываемых модой и обществом. Уже через полгода после рождения малыша, которого назвали Исааком, Эшли Грэм снялась в рекламной кампании купальников. Стоит отметить, что Эшли никогда не стеснялась своих пышных форм, целлюлита и других особенностей фигуры, открыто демонстрируя свое тело.
Меня всегда спрашивают, что отретушировать, что убрать. А я отвечаю: "Ничего". Я хочу, чтобы все видели меня настоящую. Ведь у каждого есть своя история. Да, я набрала после родов лишний вес, у меня есть растяжки, и мне приходилось привыкать к новому телу. Но сейчас я осознала, что выгляжу хорошо, чувствую себя хорошо. И это мое новое тело молодой мамы, – рассказала когда-то Грэм в интервью People.
Ранее модель Эшли Грэм показала свое тело таким, какое оно есть.
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