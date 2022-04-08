Мініаптечка для дитини – що покласти і які препарати краще для малюків

У міні-аптечка для дитини віком до року краще покласти препарати в сиропах та краплях, а також перев'язувальний матеріал / Фото: freepik.com, Колаж: Сьогодні

Кожен з батьків повинен знати, як своєчасно надати допомогу своєму малюкові: зараз, під час війни з Росією, у дитячу аптечку обов'язково потрібно покласти ще й перев'язувальні матеріали. Як зібрати дитячу аптечку, у якому вигляді краще мати препарати для малюків та яких помилок уникати – розповіли у МОЗ України.

Як зібрати дитячу аптечку першої необхідності

Аптечка обов'язково повинна бути переносною, тобто ліки та препарати слід покласти в окрему коробку, валізу, сумочку або контейнер. Корпус аптечки повинен захищати вміст від ударів, світла та вологи.

Реклама

Будь-які препарати у таблетках, капсулах чи драже не призначені для маленьких дітей. Також дітям до року не можна використовувати спреї для горла та носа. Зазвичай ліки для маленьких дітей – це рідини (розчини, сиропи, краплі) та свічки.

Будь-які препарати в таблетках, капсулах чи драже не призначені для маленьких дітей / Фото: freepik.com

Зверніть увагу і на дозування: наприклад, при застосуванні судинозвужувальних крапель для носа воно має бути нижчим, ніж для дорослих. Зауважте також, що такий популярний засіб, як йод, категорично не можна застосовувати дітям до одного року.

Реклама

/ Фото: moz.gov.ua

Під час переміщень разом з малюком у вас обов'язково в мініаптечці повинні бути:

жарознижувальні/знеболювальні на основі ібупрофену або парацетамолу;

антисептики без спирту;

краплі для носа (судинозвужувальні);

засіб для регідратації, який розводиться у воді та дається малюкові випити;

засоби проти алергії.

Також покладіть перев'язувальний матеріал, пластир, пінцет, ножиці, одноразові рукавички, електронний або безконтактний термометр, стерильні шприци різних розмірів, рідке мило.

Реклама

Нагадаємо, раніше популярний педіатр Євген Комаровський розповів, як правильно спілкуватися з дітьми за умов війни.

Також дізнайтесь, як зробити памперс із пелюшки і чи можна плакати при дітях.