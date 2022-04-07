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Лікар Комаровський пояснив, як правильно спілкуватися з дітьми в умовах війни

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Євген Комаровський Євген Комаровський Лікар
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7 квітня, 07:00
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Євген Комаровський пояснив, що за умови війни дуже важливо зберігати відносини "батько – дитина". Розмовляйте з дітьми по-дорослому, але не лякайте їх
Лікар Комаровський пояснив, як правильно спілкуватися з дітьми в умовах війни – важливо зберігати відносини «батько – дитина»
Лікар Комаровський пояснив, як правильно спілкуватися з дітьми в умовах війни – важливо зберігати відносини «батько – дитина» / Фото: Колаж: Сьогодні, manchestereveningnews

Експерт програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна"лікар Комаровський розповів, яких правил важливо дотримуватися у спілкуванні з дитиною під час бойових дій в країні. Війна змінила наше ставлення до багатьох обставин та ситуацій. Ми стали цінувати своє життя, по-іншому ставимося до близьких, особливо до дітей.

Але на жаль, деякі батьки стали чинити шкоду собі та дитині. Наприклад, одні з нас дозволяють дітям годинами сидіти в гаджетах, вирішивши: а раптом завтра не буде часу? Інші купують солодощі у великій кількості: "Невідомо, чи з'являться завтра у магазині цукерки та шоколадки?"

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Дітям не зауважують у громадських місцях: "Моя дитина і так переживає великий стрес". А насправді від такого ставлення страждають і дорослі, і діти , вже не кажучи про оточуючих, які знаходяться поряд під час евакуації, у бомбосховищі або у вагоні поїзда. Лікар Комаровський пояснив, що в умовах воєнного часу дуже важливо зберігати стосунки "батько – дитина".

В екстремальних умовах, коли ви кажете дитині: "Лежати", вона має обов'язково лягти, коли ви сказали: "Мовчи", вона саме так і робить, – пояснив доктор Комаровський. – Виховуйте дітей так, щоб ви були тією людиною, яка показує їм приклад.

Коли ж дитині все дозволено тому, що "війна, їй і так погано", батьки роблять тільки гірше , адже коли виникне небезпека – підвищується ризик отримання травми або значно тяжких наслідків для дітей.

Якщо ви сказали, що треба щось зробити , а малюк не послухався, то це не ви його виховуєте, а він встановлює правила гри, зазначає Євген Комаровський в інтерв'ю каналу "Україна". Розмовляйте з дітьми по-дорослому . Називайте біле білим, а чорне чорним. Але не кажіть їм нічого страшного і не панікуйте.

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Я чудово розумію, що порада дорослим – "Тримайте себе в руках" – не завжди спрацьовує, – сказав експерт програми "Ранок з Україною", – тоді постарайтеся, щоб у вашому оточенні були люди, які поводяться адекватно та спокійно.

Зараз канал "Україна" працює у форматі "Єдині новини" та допомагає тримати інформаційний фронт: читайте ак Туальні новини тут.

Також лікар Комаровський назвав дві причини появи кашлю та способи його лікування.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Євген Комаровський
Євген Комаровський Лікар

Дитячий лікар, кандидат медичних наук, автор популярних книг та телепрограм, присвячених здоров'ю дітей. Ідеологія усвідомленого батьківства, батьківства як щастя, а не як подвигу — це і є стратегічна основа діяльності доктора Комаровського.

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