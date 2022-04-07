Євген Комаровський пояснив, що за умови війни дуже важливо зберігати відносини "батько – дитина". Розмовляйте з дітьми по-дорослому, але не лякайте їх

Лікар Комаровський пояснив, як правильно спілкуватися з дітьми в умовах війни – важливо зберігати відносини «батько – дитина» / Фото: Колаж: Сьогодні, manchestereveningnews

Експерт програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна"лікар Комаровський розповів, яких правил важливо дотримуватися у спілкуванні з дитиною під час бойових дій в країні. Війна змінила наше ставлення до багатьох обставин та ситуацій. Ми стали цінувати своє життя, по-іншому ставимося до близьких, особливо до дітей.

Але на жаль, деякі батьки стали чинити шкоду собі та дитині. Наприклад, одні з нас дозволяють дітям годинами сидіти в гаджетах, вирішивши: а раптом завтра не буде часу? Інші купують солодощі у великій кількості: "Невідомо, чи з'являться завтра у магазині цукерки та шоколадки?"

Реклама

Дітям не зауважують у громадських місцях: "Моя дитина і так переживає великий стрес". А насправді від такого ставлення страждають і дорослі, і діти , вже не кажучи про оточуючих, які знаходяться поряд під час евакуації, у бомбосховищі або у вагоні поїзда. Лікар Комаровський пояснив, що в умовах воєнного часу дуже важливо зберігати стосунки "батько – дитина".

В екстремальних умовах, коли ви кажете дитині: "Лежати", вона має обов'язково лягти, коли ви сказали: "Мовчи", вона саме так і робить, – пояснив доктор Комаровський. – Виховуйте дітей так, щоб ви були тією людиною, яка показує їм приклад.

Коли ж дитині все дозволено тому, що "війна, їй і так погано", батьки роблять тільки гірше , адже коли виникне небезпека – підвищується ризик отримання травми або значно тяжких наслідків для дітей.

Якщо ви сказали, що треба щось зробити , а малюк не послухався, то це не ви його виховуєте, а він встановлює правила гри, зазначає Євген Комаровський в інтерв'ю каналу "Україна". Розмовляйте з дітьми по-дорослому . Називайте біле білим, а чорне чорним. Але не кажіть їм нічого страшного і не панікуйте.

Реклама

Я чудово розумію, що порада дорослим – "Тримайте себе в руках" – не завжди спрацьовує, – сказав експерт програми "Ранок з Україною", – тоді постарайтеся, щоб у вашому оточенні були люди, які поводяться адекватно та спокійно.

Зараз канал "Україна" працює у форматі "Єдині новини" та допомагає тримати інформаційний фронт: читайте ак Туальні новини тут.

Також лікар Комаровський назвав дві причини появи кашлю та способи його лікування.