Мей у Києві: мама Ілона Маска повторила образ Джеймса Бонда у костюмі від українського бренду

Мей Маск прибула до Києва / Фото: instagram.com/mayemusk
Мей Маск знову приміряє образи від українських дизайнерів. Раніше 73-річна модель з'явилася у сукні Yuliya Magdych на церемонії у Катарі. На цей раз зірка приїхала до Києва, щоб відвідати закритий захід.
Мама Ілона Маска опублікувала жартівливе відео у своїх соцмережах, в якому вона постала в образі Джеймса Бонда. У ролику Мей Маск у білому брючному костюмі від українського бренду Vorozhbyt&Zemskova і сонцезахисних окулярах ефектно з'являється у супроводі двох охоронців.
Як вам мій варіант Джеймса Бонда? – підписала Мей відео.
У цьому ж костюмі Мей Маск виступила на закритому заході, де розповіла про материнство, сина Ілона Маску і представила свою книгу "Жінка, яка має план". Раніше книжка вийшла в українському видавництві Vivat.
У рамках події Мей Маск зустрілася з дочкою Віктора Ющенка Віталіною.
Вона зараз у Києві та ділилася з українськими поціновувачами секретами свого успіху та щасливого життя, – написала Віталіна Ющенко у Instagram.
Під час свого візиту Мей Маск також приміряла пальто пісочного відтінку від українського бренду The Coat із нової колекції дизайнера Каті Сільченко.
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