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Медовий Спас-2021: кращі рецепти святкової випічки

Ірина Маслова
11 серпня, 11:02
Медовий Спас тому й медовий, що на столі має стояти мед і різна випічка з ним. Цього дня заведено готувати пироги, пряники та пісні млинці з медом, а також безалкогольні напої – збитень і квас

Кращі рецепти випічки на Медовий Спас / Фото: Depositphotos

Медовий Спас щорічно відзначають 14 серпня. Цього дня починається двотижневий Успенський піст, який триває до 27 серпня. Свято отримало свою назву завдяки тому, що до середини серпня стільники у вуликах вже наповнені, і треба починати збирати мед. Зрозуміло, що невід'ємним інгредієнтом святкової випічки має бути мед – це не тільки данина традиції, а й дуже смачно. 5 цікавих рецептів до Медового Спасу знайдете нижче. У цьому матеріалі дізнаєтеся про найприємніші ціни на продукти для пікніка.

Медовий кекс з сухофруктами

Медовий кекс з сухофруктами / Фото: Depositphotos

Час приготування:

  • 1 година

Інгредієнти:

  • Вода – 100 мл
  • Мед – 50 г
  • Сода для випічки – 0,5 ч. л.
  • Рафінована олія – 50 мл
  • Дрібка солі
  • Цукор – 120 г
  • Льняне борошно – 25 г
  • Пшеничне борошно – 130 г
  • Фініки – 100 г
  • Цедра одного апельсина

Спосіб приготування:

  1. З фініків видалити кісточку і нарізати м'якоть кубиками.
  2. У мисці змішати воду, мед, соду, олію, фініки, цукор і апельсинову цедру.
  3. Додати лляне борошно, пшеничне борошно, сіль.
  4. Змастити форму рослинною олією, присипати борошном, відправити в форму тісто.
  5. Тісто має заповнити форму на 1/2 об'єму.
  6. Випікати при температурі 180 градусів – 35-40 хвилин. Готовність перевірити дерев'яною шпажкою.
  7. Дати кексу охолонути і дістати з форми.

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Запечені яблука з медом і горіхами

Запечені яблука з медом і горіхами / Фото: Depositphotos

Час приготування:

  • 30 хвилин

Інгредієнти:

  • Родзинки світлі – 1 жменя
  • Мед – 6-12 ч. л.
  • Горіхи – 50 г
  • Яблука – 6 шт.

Спосіб приготування:

  1. Яблука добре помити, обсушити, а потім акуратно вирізати з них серединку.
  2. Родзинки замочити в теплій воді і обсушити. Горіхи підсмажити і дрібно порубати.
  3. Викласти яблука на деко або в форму. Додати всередину родзинки, горіхи і по 1-2 чайні ложки меду.
  4. Запікати в розігрітій до 180 градусів в духовці 10-20 хвилин, доки не почне лопатися шкірка яблук.
  5. Перекласти на тарілку і злегка остудити.

Пісна медова коврижка

Кращі рецепти випічки на Медовий Спас / Фото: Depositphotos

Час приготування:

  • 1,5 години

Інгредієнти:

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  • Борошно – 440 г
  • Розпушувач – 1 ч. л.
  • Сода – 1 ч. л.
  • Сіль – 1/2 ч. л.
  • Суміш мелених спецій для випічки – 5 ч. л.
  • Олія без запаху – 240 г
  • Мед – 340 г
  • Цукор – 200 г
  • Коричневий цукор – 95 г
  • Яйця – 3 шт.
  • Ванільний екстракт – 1 ч. л
  • Кава або міцний чай – 235 мл
  • Апельсиновий сік – 120 мл
  • Мигдальні пелюстки – за бажанням

Спосіб приготування:

  1. Яйця збити з цукром. Поступово вливати олію, потім мед, додати ваніль, продовжуючи збивати.
  2. Борошно змішати з розпушувачем, содою, сіллю і прянощами. Вмішати борошняну суміш в яєчно-медову.
  3. Влити каву або чай, апельсиновий сік і добре перемішати.
  4. Велику форму з отвором в центрі змастити маслом, за бажанням обсипати мигдальними пелюстками. Вилити тісто у форму.
  5. Випікати за 150 градусів 60-80 хвилин, до сухої зубочистки. Остудити хвилин 10-15 в формі, акуратно вивернути на решітку і повністю охолодити.

Пісне медове печиво

Медове печиво з бананом / Фото: Depositphotos

Час приготування:

  • 40 хвилин

Інгредієнти:

  • Борошно – 3-4 склянки
  • Дуже стиглий банан – 1 шт.
  • Мед – 2 ст. л.
  • Цукор – 1 склянка
  • Розпушувач – 1 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Банан почистити і розім'яти виделкою в пюре.
  2. Додати цукор, мед і нагріти суміш на водяній бані, доки цукор повністю не розчиниться.
  3. Всипати розпушувач, і після того, як суміш побіліє і збільшиться в об'ємі, зняти з водяної бані і остудити.
  4. У остигнулу бананову суміш ввести просіяне борошно і замісити тісто.
  5. Тісто розкачати в пласт завтовшки 6-8 мм і вирізати виїмкою фігурки або нарізати тісто ромбиками за допомогою ножа.
  6. Деко збризнути водою і викласти печиво. За допомогою пензлика змастити водою і посипати цукром.
  7. Випікати печиво близько 7-10 хвилин. Не пересушити.
  8. Остудити медове печиво на решітці.

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Медовий збитень

Медовий збитень з прянощами

Інгредієнти:

  • Питна вода – 1 л
  • Цукор – 3/4 склянки
  • Мед – 150 г
  • Лаврове листя – 3 шт.
  • Гвоздика, кориця, імбир – по 5 г кожного (імбир можна замінити м'ятою і хмелем – по 3 г)

Спосіб приготування:

  1. Налити воду в каструлю, в якій розчинити мед з цукром. Додати вибрані приправи і лаврове листя.
  2. Все кип'ятити на плиті близько 15 хвилин, при цьому потрібно постійно знімати піну.
  3. Прибрати з вогню і дати напою настоятися близько півгодини.
  4. Готовий збитень процідити через подвійний шар марлі і перелити в чайник. Знову довести до кипіння і залити по чашках.

І ще один цікавий рецепт – пиріжків з овочами – дізнаєтеся з відео.

Тут знайдете 3 рецепти випічки з маком до Медового Спасу.

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