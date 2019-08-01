Медовий Спас-2021: кращі рецепти святкової випічки

Кращі рецепти випічки на Медовий Спас / Фото: Depositphotos
Медовий Спас щорічно відзначають 14 серпня. Цього дня починається двотижневий Успенський піст, який триває до 27 серпня. Свято отримало свою назву завдяки тому, що до середини серпня стільники у вуликах вже наповнені, і треба починати збирати мед. Зрозуміло, що невід'ємним інгредієнтом святкової випічки має бути мед – це не тільки данина традиції, а й дуже смачно. 5 цікавих рецептів до Медового Спасу знайдете нижче. У цьому матеріалі дізнаєтеся про найприємніші ціни на продукти для пікніка.
Медовий кекс з сухофруктами
Час приготування:
- 1 година
Інгредієнти:
- Вода – 100 мл
- Мед – 50 г
- Сода для випічки – 0,5 ч. л.
- Рафінована олія – 50 мл
- Дрібка солі
- Цукор – 120 г
- Льняне борошно – 25 г
- Пшеничне борошно – 130 г
- Фініки – 100 г
- Цедра одного апельсина
Спосіб приготування:
- З фініків видалити кісточку і нарізати м'якоть кубиками.
- У мисці змішати воду, мед, соду, олію, фініки, цукор і апельсинову цедру.
- Додати лляне борошно, пшеничне борошно, сіль.
- Змастити форму рослинною олією, присипати борошном, відправити в форму тісто.
- Тісто має заповнити форму на 1/2 об'єму.
- Випікати при температурі 180 градусів – 35-40 хвилин. Готовність перевірити дерев'яною шпажкою.
- Дати кексу охолонути і дістати з форми.
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Запечені яблука з медом і горіхами
Час приготування:
- 30 хвилин
Інгредієнти:
- Родзинки світлі – 1 жменя
- Мед – 6-12 ч. л.
- Горіхи – 50 г
- Яблука – 6 шт.
Спосіб приготування:
- Яблука добре помити, обсушити, а потім акуратно вирізати з них серединку.
- Родзинки замочити в теплій воді і обсушити. Горіхи підсмажити і дрібно порубати.
- Викласти яблука на деко або в форму. Додати всередину родзинки, горіхи і по 1-2 чайні ложки меду.
- Запікати в розігрітій до 180 градусів в духовці 10-20 хвилин, доки не почне лопатися шкірка яблук.
- Перекласти на тарілку і злегка остудити.
Пісна медова коврижка
Час приготування:
- 1,5 години
Інгредієнти:
- Борошно – 440 г
- Розпушувач – 1 ч. л.
- Сода – 1 ч. л.
- Сіль – 1/2 ч. л.
- Суміш мелених спецій для випічки – 5 ч. л.
- Олія без запаху – 240 г
- Мед – 340 г
- Цукор – 200 г
- Коричневий цукор – 95 г
- Яйця – 3 шт.
- Ванільний екстракт – 1 ч. л
- Кава або міцний чай – 235 мл
- Апельсиновий сік – 120 мл
- Мигдальні пелюстки – за бажанням
Спосіб приготування:
- Яйця збити з цукром. Поступово вливати олію, потім мед, додати ваніль, продовжуючи збивати.
- Борошно змішати з розпушувачем, содою, сіллю і прянощами. Вмішати борошняну суміш в яєчно-медову.
- Влити каву або чай, апельсиновий сік і добре перемішати.
- Велику форму з отвором в центрі змастити маслом, за бажанням обсипати мигдальними пелюстками. Вилити тісто у форму.
- Випікати за 150 градусів 60-80 хвилин, до сухої зубочистки. Остудити хвилин 10-15 в формі, акуратно вивернути на решітку і повністю охолодити.
Пісне медове печиво
Час приготування:
- 40 хвилин
Інгредієнти:
- Борошно – 3-4 склянки
- Дуже стиглий банан – 1 шт.
- Мед – 2 ст. л.
- Цукор – 1 склянка
- Розпушувач – 1 ч. л.
Спосіб приготування:
- Банан почистити і розім'яти виделкою в пюре.
- Додати цукор, мед і нагріти суміш на водяній бані, доки цукор повністю не розчиниться.
- Всипати розпушувач, і після того, як суміш побіліє і збільшиться в об'ємі, зняти з водяної бані і остудити.
- У остигнулу бананову суміш ввести просіяне борошно і замісити тісто.
- Тісто розкачати в пласт завтовшки 6-8 мм і вирізати виїмкою фігурки або нарізати тісто ромбиками за допомогою ножа.
- Деко збризнути водою і викласти печиво. За допомогою пензлика змастити водою і посипати цукром.
- Випікати печиво близько 7-10 хвилин. Не пересушити.
- Остудити медове печиво на решітці.
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Медовий збитень
Інгредієнти:
- Питна вода – 1 л
- Цукор – 3/4 склянки
- Мед – 150 г
- Лаврове листя – 3 шт.
- Гвоздика, кориця, імбир – по 5 г кожного (імбир можна замінити м'ятою і хмелем – по 3 г)
Спосіб приготування:
- Налити воду в каструлю, в якій розчинити мед з цукром. Додати вибрані приправи і лаврове листя.
- Все кип'ятити на плиті близько 15 хвилин, при цьому потрібно постійно знімати піну.
- Прибрати з вогню і дати напою настоятися близько півгодини.
- Готовий збитень процідити через подвійний шар марлі і перелити в чайник. Знову довести до кипіння і залити по чашках.
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