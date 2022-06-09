Манікюр на літо 2022 – ідеї дизайну в синьо-жовтих відтінках (фото)

Модний манікюр у синьо-жовтих кольорах – ідеальний для літа. / Фото: Колаж: Сьогодні

Коли ми робимо манікюр, то забезпечуємо роботою майстра – конкретної людини, підтримуємо малий бізнес та економіку країни. А манікюр із патріотичним дизайном – це підняття власного бойового духу та оточуючих людей.

Вибрали кілька варіантів елегантних та креативних дизайнів манікюру у кольорах прапора України.

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Не бійтеся поєднувати синій із жовтим, а щоб це виглядало естетично – експериментуйте. Спробуйте поєднувати пудрові відтінки, а для яскравих кольорів скористайтесь матовим покриттям.

Графічні та квіткові елементи зроблять манікюр небанальним. Ефектно виглядатимуть блискітки жовтого та золотого кольору на темно-синьому або ніжно-блакитному покритті. Листяні орнаменти або ромашки – ідеальні для літа. Надихайтеся!

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