Маникюр на лето 2022 – идеи дизайна в сине-желтых оттенках (фото)

Модный маникюр в сине-желтых цветах - идеальный для лета / Фото: Коллаж: Сегодня

Когда мы делаем маникюр, то обеспечиваем работой мастера – конкретного человека, поддерживаем малый бизнес и экономику страны. А маникюр с патриотическим дизайном – это поднятие собственного боевого духа и окружающих людей.

Выбрали несколько вариантов элегантных и креативных дизайнов маникюра в цветах флага Украины.

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Не бойтесь сочетать синий с желтым, а чтобы это выглядело эстетично – экспериментируйте. Попробуйте сочетать пудровые оттенки, а для ярких цветов воспользуйтесь матовым покрытием.

Графические и цветочные элементы сделают маникюр небанальным. Эффектно будут смотреться блестки желтого и золотого цвета на темно-синем или нежно-голубом покрытии. Лиственные орнаменты или ромашки – идеальны для лета. Вдохновляйтесь!

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