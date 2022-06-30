Манікюр на довгі нігті – 20 стильних ідей на літо 2022 року (фото)

Манікюр на довгі нігті літо 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

Ми розповідали про дизайн манікюру на короткі нігті але, що робити володаркам довгих. Зібрали 20 неймовірно красивих знімків нейл-дизайну, які знайшли у блогерів та інфлюесерів з усього світу.

Хижі мотиви, однотонні, абстракція, геометрія, квіткові та рослинні принти, а також кілька патріотичних мотивів. Цього сезону в тренді все, що вам подобається.

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Сумніваєтесь у відтінку? Зверніть увагу на яскраві сонячні, а також неонові, які в моді влітку 2022 року. Якщо такі варіанти для вас занадто строкаті, спробуйте з'єднати пастельні з графічними малюнками.

Одним із найгарячіших трендів манікюру все ще продовжує залишатися загострена форма нігтів. Надихайтеся і зберігайте варіанти, що сподобалися в замітках, щоб показати своєму улюбленому майстру.

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Дивіться фото: ідеї нейл-дизайну в синьо-жовтих відтінках.