Манікюр на 8 Березня: найкрасивіші ідеї весняного нейл-дизайну

Найкрасивіший весняний манікюр на 8 Березня / Фото: Инстаграм

8 Березня не за горами, хоча, безумовно, зараз це зовсім не те, чим забита голова. Тим не менш, кожна жінка хоче виглядати красиво на свято або просто так, тому піде на манікюр або зробить його вдома самостійно, аби хоч трохи покращити настрій.

До Міжнародного жіночого дня можна ставитися як завгодно, але святкова атмосфера все одно повисне в повітрі п'янким і, чомусь, постійно ностальгічним запахом тюльпанів та троянд. Хто креативніший, зайде далі і знайде для своєї коханої або мами букет пролісків або крокус, що тільки вилупився з-під землі. Як би там не було, хочеться вірити, що все це саме так і станеться і ніщо не затьмарить ні 8 Березня, ні будь-який інший наш день.

Реклама

Бути красивими та доглянутими – у наших дівчат у крові, тому на 8 Березня все одно кожна з нас буде на висоті. А гарний весняний манікюр – це мінімум, що ми можемо зробити собі коханим. Хтось вирушить до нейл-майстра, а хтось зробить дизайн самостійно, але в одному ми впевнені точно, від ваших рук неможливо відірвати погляд.

Найкращий весняний манікюр на 8 Березня

Нагадаємо, що раніше ми показували желейні нігті – новий тренд та відмінна ідея манікюру на 8 Березня, а також розповідали, як зробити цей дизайн.

Також читайте 5 причин, чому варто відмовитися від гель-лаку. Серед яких UV-випромінювання від лампи, поява мікропластика, пошкодження нігтьової пластини та інші очевидні аргументи.

Реклама