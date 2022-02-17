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5 причин, чому варто відмовитися від гель-лаку

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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17 лютого, 12:03
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UV-випромінювання від лампи, поява мікропластику, пошкодження нігтьової пластини та інші явні аргументи
Чому варто відмовитися від гель-лаку
Чому варто відмовитися від гель-лаку / Фото: Pixabay

Дедалі більше людей переходять на бік натуральності, от і наречений Меган Фокс випустив колекцію звичайних лаків для нігтів. Що стосується гель-лаку, то він упевненим кроком увійшов у наше життя близько 15 років тому і з того часу не втрачав своїх позицій. Але, на щастя, його "авторитет" різко похитнувся. Розповідаємо чому.

Сьогодні важко знайти салони, де на палітрі присутні звичайні лаки. Це хіба безбарвне покриття, призначене в основному для чоловічого манікюру. Крім так званих "плюсів" шкарпетки гель-лаку, який, безумовно, спрощує нашу рутину та економить час, завжди насторожує одне питання: як він може триматися на нігтях у середньому 2-3 тижні та взагалі їм не шкодити? Відповідь ховається у питанні – ніяк.

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В багатьох соцмережах зараз проходить флешмоб, суть якого у відмові від покриття. Якщо ви вже давно сумніваєтеся, чи потрібний вашим нігтям гель-лак, зараз ми назвемо тверді аргументи проти нього.

UV-випромінювання від лампи

Лампи для закріплення покриття бувають двох типів: UV і LED, а деякі апарати містять обидва типи ламп, вони використовують ультрафіолетове випромінювання, виділяють UVA-промені, що безперервно ведуть до старіння шкіри, зморшок, пігментації і навіть раку – це накопичувальний ефект. Хтось думає, що LED-лампи є безпечними для використання, але це помилкова теорія.

Ультрафіолетове випромінювання від UV- або LED-ламп у кращому випадку вчетверо сильніше, ніж від UVA-променів звичайного світла на вулиці.

– каже Кріс Едіган, дерматолог.

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Якщо роками покривати нігті гель-лаком, то витончення шкіри на руках, поява зморшок та пігментних плям – неминуче. Хоча розвиток раку справді мінімальний, але можливий.

Чому варто відмовитися від гель-лаку
Чому варто відмовитися від гель-лаку / Фото: Pixabay

Поява мікропластику

Одна з найгостріших тем на сьогодні, оскільки ще років 10 тому мало хто думав про мікропластик. Зараз же знято десятки документальних фільмів про це, що відкривають нам неймовірні речі – в Америці, наприклад, щороку викидається 80 мільйонів пластикових упаковок від їжі, яка зрештою потрапляють в океан або, в "кращому" випадку, гниють в землі чи спалюються разом із безневинними живими організмами.

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Напевно, ви бачили ролики, де волонтери допомагають черепахам, морським ковзанам, дельфінам і птахам позбавлятися від пластику всередині. Але число врятованих мізерне число порівняно з кількістю загиблих. Чи замислювалися ви, куди подівається пластик після процедури зняття гелю-лаку з нігтьової пластини? Правильно, викидається, потім розкладається на мікропластик, потрапляє у воду, їжу та наш організм.

Чому варто відмовитися від гель-лаку
Чому варто відмовитися від гель-лаку / Фото: Pixabay

Пошкодження нігтьової пластини

Хто довго носить гель-лак і намагався робити перерву, помітив, як стоншуються нігті, стають ламкими, у них навіть з'являються болючі відчуття. Причини тому дві: по-перше, дівчата переходять з покриттям, тому що з ним в ідеалі можна ходити 2 тижні через велике навантаження на ніготь; по-друге, майстер неправильно знімає покриття. Щодо другого пункту можна сказати, що так відбувається не тому, що фахівець поганий, а тому, що в салонах відбувається ажіотаж, а час – гроші.

Кожен фахівець намагається якнайшвидше закінчити роботу з одним клієнтом, щоб встигнути прийняти наступного. Більшість майстрів завжди в годинах і іноді поглядають не циферблат, поспішаючи самих себе. А процедура зняття не терпить швидкості, інакше нігтьова пластина зашкодить. Найкраще зняти покриття – розмочити його за допомогою засобу для зняття лаку та прибрати у фольгу на 5-10 хвилин, як це було раніше.

Можлива поява цвілі та грибка

Це далеко не страшилки, а факт особистого життя. В одному з найпопулярніших столичних салонів влітку, перед відпусткою, я зробила педикюр із покриттям. Коли прийшла його знімати через 4 тижні, оторопіла – на нігті великого пальця була жовта пляма приблизно 6 мм у діаметрі. Вперше в житті я побачила грибок, але тоді цього ще не зрозуміла. Прийшла до дерматолога і почула, що ця історія – стара, як світ: майже кожен день дівчата з такою ж проблемою звертаються найчастіше саме після педикюру. На лікування нігтьової пластини у мене пішло півроку. Було дуже неприємно ходити у відкритому взутті, оскільки хворий ніготь привертав до себе увагу так чи інакше.

Для грибка характерне повне або часткове відшарування нігтя від м'яких тканин і зміна кольору нігтя на жовтий, білий або коричневий. Іноді під нігтем накопичується волога і з'являється цвіль або грибок, який не всі одразу помічають. Ніготь відшаровується через те, що під час сушіння відбувається стиснення верхнього шару лаку і з'являється гіпоксія, яка якраз і призводить до відшарування нігтя від нігтьового ложа. Серед інших причин: травма нігтя, манікюр зроблений недосвідченим майстром, інструменти не були продезінфіковані, майстер використовував прострочений або несертифікований гель-лак, дівчина не знімала більше 2 тижнів.

Гель-лак – це вчорашній день

У сучасному світі вже давно розпочалася тенденція на натуральність, яку підхопили усі дизайнери, супермоделі та світові зірки. Чим менше помітних втручань та штучності у вашій зовнішності, тим краще. Нарощені вії та волосся, татуаж, гель-лак на нігтях – все це суперечить логіці усвідомленого споживання, за яке зараз бореться весь світ.

Також дивіться та надихайтеся: знаменитості, які у повсякденному житті ходять без манікюру.

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Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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