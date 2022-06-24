Манікюр на короткі нігті – 20 стильних ідей на літо 2022 (фото)

Манікюр на літо 2022 - найстильніші ідеї від блогерів / Фото: Колаж: Сьогодні

Ми розглядали та обирали дизайн манікюру в найкрасивіших синьо-жовтих відтінках. Наразі вибрали стильні варіанти манікюру для коротких нігтів. На прикладі 20 різноманітних ідей для нейл-арту ми розвінчуємо міф про те, що на коротких нігтях неможливо зробити абстрактні малюнки, квіткові принти чи хижі мотиви.

Зібрали різні варіанти ідей для нейл-дизайну, яких вам вистачить надовго, навіть якщо захочете міняти манікюр через день. Надихайтеся і зберігайте найкращі варіанти в замітках, щоб показати своєму улюбленому майстру.

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