Магнітні бурі у листопаді 2021 року: прогноз на місяць

Коли очікуються магнітні бурі в листопаді / Фото: Колаж: Сьогодні

На відміну від жовтня з великою кількістю сильних бур і коливань, листопад обіцяє бути більш спокійним.

Яким буде кінець осені, коли землян потривожать магнітні бурі, яка буде геомагнітна обстановка на свята листопада: День Гідності та Свободи України, День молоді, День студентів, День чоловіків, День дитини, Чорну п'ятницю та в інші дні? Читайте прогноз геомагнітних коливань на листопад у нашій статті.

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Геомагнітна обстановка в листопаді-2021

Протягом усього листопада Землю штормитиме. Перший короткостроковий геомагнітний сплеск очікується вже на початку місяця, 2-го числа .

Потім у період з 6 по 8 листопада буде геомагнітний сплеск. Його пік припадає на перший день, а потім він піде на спад.

Найбільш сильна, затяжна і відчутна магнітна буря припадає на середину місяця – з 14 по 18 листопада і триватиме 5 днів. Найсильніше штормитиме в перші два дні – 14 і 15 листопада .

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А завершиться місяць незначним проявом сонячної активності 29 листопада .

Якщо метеозалежні люди заздалегідь знатимуть ситуацію з магнітними бурями на місяць, то вони будуть підготовленими і зможуть в якійсь мірі убезпечити себе від негативного впливу Сонця. Адже в період магнітних бур можливе погіршення самопочуття. Майте на увазі, що Сонце не постійне , і прогноз його активності може змінюватися.

Прогноз магнітних бурь на листопад 2021 року

Незначні магнітні коливання в листопаді можливі: 2, 7, 8, 16, 17, 18, 21, 29 числа.

Серйозніші магнітні бурі очікуються6, 14, 15 листопада.

Дивіться відео, як магнітні бурі впливають на людей:

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Раніше ми публікували місячний календар стрижок на листопад 2021 року.