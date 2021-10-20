Магнитные бури в ноябре 2021 года: прогноз на месяц

Когда ожидаются магнитные бури в ноябре / Фото: Коллаж: Сегодня

В отличие от октября с большим количеством сильных бурь и колебаний, ноябрь обещает быть более спокойным.

Каким будет конец осени, когда землян потревожат магнитные бури, какая будет геомагнитная обстановка на праздники ноября: День Достоинства и Свободы Украины, День молодежи, День студентов, День мужчин, День ребенка, Черную пятницу и в другие дни? Читайте прогноз геомагнитных колебаний на ноябрь в нашей статье.

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Геомагнитная обстановка в ноябре-2021

В течение всего ноября Землю будет штормить. Первый краткосрочный геомагнитный всплеск ожидается уже в начале месяца, 2-го числа .

Затем в период с 6 по 8 ноября будет геомагнитный всплеск. Его пик приходится на первый день, а затем он пойдет на спад.

Наиболее сильная, затяжная и ощутимая магнитная буря приходится на середину месяца – с 14 по 18 ноября и продлится 5 дней. Наиболее сильно будет штормить в первые два дня – 14 и 15 ноября .

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А завершится месяц незначительным проявлением солнечной активности 29 ноября .

Если метеозависимые люди будут заранее знать ситуацию с магнитными бурями на месяц, то они будут подготовленными и смогут в какой-то степени обезопасить себя от отрицательного воздействия Солнца. Ведь в период магнитных бурь возможно ухудшению самочувствия. Имейте в виду, что Солнце непостоянно , и прогноз его активности может меняться.

Прогноз магнитных бурь на ноябрь 2021 года

Незначительные магнитные колебания в ноябре возможны: 2, 7, 8, 16, 17, 18, 21, 29 числа.

Более серьезные магнитные бури ожидаются6, 14, 15 ноября.

Смотрите видео, как магнитные бури влияют на людей:

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