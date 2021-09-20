Кращі образи зірок на червоній доріжці премії "Еммі 2021"

У чому прийшли зірки на червону доріжку церемонії "Еммі" / Фото: Getty Images, emmys.com
У Лос-Анджелесі відбулася 73-тя церемонія вручення прайм-тайм премії "Еммі". Головні телевізійні нагороди США отримали кращі серіали року.
Так, серіал "Корона" став тріумфатором вечора, отримавши найбільшу кількість нагород – 7 статуеток. Ще одним відкриттям став серіал "Тед Лассо", команда якого забрала додому чотири премії "Еммі", включаючи нагороду за кращий комедійний серіал.
Ми ж, після року перерви, не втомлюємося розглядати кращі образи артистів на червоній доріжці заходу. Приголомшливі наряди Ані Тейлор-Джой, Трейсі Елліс Росс, Біллі Портера, Емми Коррін та інших зірок, які зупинили свій вибір на яскравих кольорах – жовтому, червоному, фіолетовому і зеленому, жіночних силуетах та шику.
Після видовищного балу Інституту костюма Met Gala і Тижня моди в Нью-Йорку, церемонії "Еммі" також є чим здивувати. Дивіться, кращі образи голлівудських знаменитостей на червоній доріжці "Еммі 2021".
Емма Коррін в Miu Miu.
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