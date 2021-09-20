Кращі образи зірок на червоній доріжці премії "Еммі 2021"

У чому прийшли зірки на червону доріжку церемонії "Еммі" / Фото: Getty Images, emmys.com

У Лос-Анджелесі відбулася 73-тя церемонія вручення прайм-тайм премії "Еммі". Головні телевізійні нагороди США отримали кращі серіали року.

Так, серіал "Корона" став тріумфатором вечора, отримавши найбільшу кількість нагород – 7 статуеток. Ще одним відкриттям став серіал "Тед Лассо", команда якого забрала додому чотири премії "Еммі", включаючи нагороду за кращий комедійний серіал.

Ми ж, після року перерви, не втомлюємося розглядати кращі образи артистів на червоній доріжці заходу. Приголомшливі наряди Ані Тейлор-Джой, Трейсі Елліс Росс, Біллі Портера, Емми Коррін та інших зірок, які зупинили свій вибір на яскравих кольорах – жовтому, червоному, фіолетовому і зеленому, жіночних силуетах та шику.

Після видовищного балу Інституту костюма Met Gala і Тижня моди в Нью-Йорку, церемонії "Еммі" також є чим здивувати. Дивіться, кращі образи голлівудських знаменитостей на червоній доріжці "Еммі 2021".

Аня Тейлор-Джой в Dior / Фото: Getty Images

Джилліан Андерсон в Chloé / Фото: Getty Images

Олівія Колман в Roksanda / Фото: Getty Images

Реге-Жан Пейдж в Armani / Фото: Getty Images

Трейсі Елліс Росс в Valentino / Фото: Getty Images

Мікаела Коел в Christopher John / Фото: Getty Images

Біллі Портер в Ashi / Фото: emmys.com

Берт Берс в Georges Hobeika / Фото: emmys.com

Майкл Дуглас та Кетрін Зета-Джонс в Christian Ottaviano / Фото: emmys.com

Кейт Вінслет в Armani / Фото: emmys.com

Емма Коррін в Miu Miu.

Синтія Еріво в Louis Vuitton / Фото: emmys.com

Керрі Вашингтон в Etro / Фото: emmys.com

Елізабет Олсен в The Row / Фото: emmys.com

Сара Полсон в Carolina Herrera / Фото: emmys.com

Джош О'Коннор в Loewe / Фото: emmys.com

Ден Леві в Valentino / Фото: emmys.com

Кейлі Куоко в Vera Wang / Фото: emmys.com

Еллен Помпео в Elie Saab / Фото: emmys.com

Кетрін О'Хара в Cong Tri / Фото: emmys.com

Еллісон Дженні в Azzi & Osta / Фото: emmys.com

Кері Рассел в Zuhair Murad разом з Меттью Різом / Фото: emmys.com

Ріта Вілсон в Tom Ford / Фото: emmys.com

Енні Мерфі в Valentino / Фото: emmys.com

Яра в Dior / Фото: emmys.com

Леон Бриджес / Фото: emmys.com

Джейсон Судейкіс в Tom Ford / Фото: emmys.com

Емджей Родрігес в Versace / Фото: emmys.com

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