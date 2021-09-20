Лучшие образы звезд на красной дорожке премии "Эмми 2021"

В чем пришли звезды на красную дорожку церемонии "Эмми" / Фото: Getty Images, emmys.com
В Лос-Анджелесе состоялась 73-я церемония вручения прайм-тайм премии "Эмми". Главные телевизионные награды США получили лучшие сериалы года.
Так, сериал "Корона" стал триумфатором вечера, получив наибольшее количество наград – 7 статуэток. Еще одним открытием стал сериал "Тед Лассо", команда которого унесла домой четыре премии Эмми, включая награду за лучший комедийный сериал.
Мы же, после года перерыва, не устаем рассматривать лучшие образы артистов на красной дорожке мероприятия. Потрясающие наряды Ани Тейлор-Джой, Трейси Эллис Росс, Билли Портера, Эммы Коррин и других звезд, которые остановили свой выбор ярких цветах – желтом, красном, фиолетовом и зеленом, женственных силуэтах и шике.
После зрелищного бала Института костюма Met Gala и Недели моды в Нью-Йорке, церемонии "Эмми" также есть чем удивить. Смотрите, лучшие образы голливудских знаменитостей на красной дорожке "Эмми 2021".
Эмма Коррин в Miu Miu.
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