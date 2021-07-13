Юлія Саніна, alyona alyona, Onuka і Артем Пивоваров записали саундтрек до комедії на Atlas Weekend

Юлія Саніна, ALYONA ALYONA, ONUKA і Артем Пивоваров представили саундтрек до фільму "Кращі вихідні" / Фото: пресслужба

У день закриття фестивалю Atlas Weekend, у форматі кінозйомки відбулася прем'єра саундтреку "Твій день" до нової української комедії "Найкращі Вихідні" спільного виробництва кіностудії FILM.UA та Atlas Weekend. Пісню виконали Onuka, Артем Пивоваров, alyona alyona і група The Hardkiss.

Виступ зірок і сама пісня стали частиною сюжету майбутнього фільму в цілому і також його несподіваного фіналу. Отже, поки недільного вечора виконавці запалювали фестиваль, актори й знімальна група, що складається з 80 людина, працювали, щоб зняти цей неймовірний виступ.

Такого в Україні ще дійсно не було – вплести концерт у кіносюжет, зібрати артистів номер один в країні та під час їхнього виступу зняти матеріали для майбутнього фільму, не маючи шансів на помилку. У нас був обмежений час та реальна масовка: без дублів і фальшу ми зробили дещо унікальне! Кіно надихає музику, музика надихає кіно: після важкого року пандемії наша колаборація – наче символ відродження креативної індустрії", – розповідає продюсерка стрічки Анна Єлісєєва.

На фестивалі Atlas Weekend зняли частину фільму "Найкращі вихідні" / Фото: прес-служба

Музичний ідеолог і саунд-продюсер і пісні, і фільму "Найкращі Вихідні" – The Maneken (Євген Філатов). А артисти різних жанрів – хіп-хопу, року, електронної та попмузики, об'єднуючись, немов ілюструють ідею фільму: щоб відбулося щось круте і нове, потрібно зробити щось несподіване і вийти за рамки звичного.

"Найкращі вихідні" стане третьою повнометражною картиною, де я виступаю як композитор. Для цього фільму я не лише пишу прикладну музику, а й продюсую композицію, в записі якої беруть участь Alyona Alyona, ONUKA, Артем Пивоваров і The Hardkiss. Врешті, пісня буде не тільки саундтреком до стрічки, а ще й гімном Atlas Weekend, – прокоментував Євген Філатов.

Юлія Саніна зазначила, що ідея записати гімн для Atlas Weekend з'явилася вже давно, адже фестиваль масштабний і йому не вистачало такої пісні.

Дуже класна компанія артистів, які виконали цей гімн разом – це всі мої друзі, добрі знайомі, тому нам було дуже легко знайти спільну мову. Створювалася пісня разом – основу написав The Maneken, потім кожен як намистинки нанизав свої ідеї та мелодії, і тепер маємо таку цікаву колаборацію. Звісно, цікаві були зйомки самого фільму, в яких ми взяли участь після нашого концерту. Це нові для мене відчуття, я вперше знімалася в художньому фільмі. Можу сказати, що професія актора дуже складна, ми розійшлися десь о третій ночі, але на позитиві. Цікаво буде подивитися на екрані результати, – зазначила Юлія Саніна.

Юлія Саніна на Atlas Weekend / Фото: прес-служба

Дуже приємно, що люди після виступу гурту The Hardkiss не розійшлися та залишилися для того, щоб стати одним цілим зі знімальним процесом, з цією великою подією. Люди допомагали нам створити атмосферу качу, величезного кайфу від музики. Мені здається, що всі артисти, які вийшли вчора на сцену, приємно здивували людей своїм треком і тим, що взагалі відбувалося на сцені. Це був справжній перформанс, – описує свої емоції Alyona Alyona.

alyona alyona на Atlas Weekend-2021 / Фото: прес-служба

А ось Onuka, яка зазвичай не записує треки з іншими артистами, погодилася записати пісню для фільму з кількох причин.

Мені сподобалася ідея, що моя сопілкова партія стане своєрідним лейтмотивом треку. До того ж я захоплююсь творчістю тих артистів, що взяли участь у треку. Для мене особисто вони — найбільш яскраві артисти нової української музики.

І, оскільки, музику написав Євген Філатов, я вирішила поступитися своїми правилами, довіритися долі та взяти участь у цьому дійстві. В такій компанії це було цікаво та почесно, – коментує Onuka.

ONUKA на Atlas Weekend / Фото: прес-служба

4 стихії, 4 різноманітні стилі і 4 представники нової хвилі української музики об‘єдналися для того, щоб подарувати стрічці "Найкращі Вихідні" і фестивалю симбіоз емоцій та енергії, об‘єднуючи все в одну історію. Вмикаю "режим очікування"!, – говорить Артем Пивоваров.

Артем Пивоваров на Atlas Weekend / Фото: прес-служба

Представити саундтрек до фільму на фестивалі було крутою ідеєю – всі були в захваті від цього сюрпризу. А ми почули, як пісня звучить просто неба. Я вважаю, що це неймовірна колаборація, яка не лише стане чудовим саундтреком до фільму, але й офіційним гімном Atlas Weekend на багато років!, – ділиться враженнями продюсер Дмитро Сидоренко.

На цей момент робота над комедією триває. Зокрема, на фестивалі Atlas Weekend були відзняті матеріали, які увійдуть до майбутнього фільму.

Прем'єра "Найкращих Вихідних" запланована на 2022 рік.

Про що фільм "Найкращі Вихідні"?

За сюжетом, хлопець з Німеччини влаштовується волонтером на фестиваль, щоб закохати у себе дівчину- організатора, натомість він губить пристарілого хедлайнера Atlas Weekend. Хлопці з Кривого Рогу влаштовують легендарну парубоцьку вечірку, але сваряться, як діти і б’ються, як дорослі. Юна одеситка шукає тата-рокера, якого не бачила та ідеалізувала довгі 10 років. Кар’єристка зі Львова приїжджає на найважливішу в її житті співбесіду, але молодший брат зриває їй абсолютно всі плани.

Це буде найбожевільніша подорож наших героїв та їхні Найкращі Вихідні!

Дивіться, як пройшов виступ Go_A на Atlas Weekend.