Louis Vuitton випустили прикраси із рашистською свастикою. Бренд хейтять за підтримку агресії Росії

Louis Vuitton присвятили колекцію прикрас фашистській свастиці / Фото: instagram.com/louisvuitton

Міжнародні компанії та знаменитості всіма силами намагаються допомогти Україні – дизайнери присвячують свої колекції українському народу, Метрополітен-музей виставляє експонати, віддаючи данину нашій історії. На жаль, не всі. Днями відомий глянець розмістив на обкладинках кремлівську свастику, а тепер французький будинок моди Louis Vuitton випустив колекцію ювелірних виробів, що обурила мережу.

Реакція користувачів в Instagram на новий дизайн Louis Vuitton не змусила довго чекати. Бренд буквально зацькували за буквені символи Z та V, які використовують російські окупанти на своїй техніці.

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Незважаючи на те, що на сайті Louis Vuitton зазначено, мовляв "Z" – це ініціали будинку моди, які "ніби життєвий імпульс", з'єднуються на браслетах у різних комбінаціях, "як серцебиття або ритм, що повторюється", мало віриться в подібні описи бренду. Адже, хоч би скільки років минуло, а історія чудово пам'ятає, як під час Другої Світової війни LV шили валізи з людської шкіри для нацистів. А потім витрачали величезні суми на рекламні бюджети у пресі, щоби приховати цю інформацію. Ой!

Louis Vuitton присвятили колекцію прикрас фашистській свастиці / Фото: Louis Vuitton

У новій рекламній компанії бренду знялися Алісія Вікандер, Кід Каді та Джина Цзінь. Дісталося і їм, і дому моди. Люди, зрозуміло, вважали недоречним використання цих літер під час того, як Росія здійснює повномасштабне вторгнення на територію України.

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Louis Vuitton присвятили колекцію прикрас фашистській свастиці / Фото: instagram.com/louisvuitton

Можна було б назвати один аргумент на користь бренду, наприклад те, що вихід колекцій іноді планується роками, а нова вийшла просто в такий "невдалий" час, а насправді не має на увазі якусь агітацію. Але ми відповідаємо за свої вчинки, особливо, якщо на нас дивиться весь світ: Louis Vuitton не могли не розуміти наслідків, випускаючи у світ новий продукт. Можна було, як варіант, почекати, чи гроші зовсім не пахнуть?

Нагадаємо, сукня українського дизайнера стане експонатом Інституту костюма Анни Вінтур.

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