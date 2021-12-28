Лілі Коллінз знялася у дуже гарній фотосесії. Чому її за це хейтять

Нова фотосесія Лілі Коллінз здивувала шанувальників / Фото: Колаж: Сьогодні

Поки українці не приховують обурення через скандал в "Емілі в Парижі", шанувальники серіалу продовжують із захопленням його дивитися та надихатися неймовірними образами Лілі Коллінз. Зірка порадувала армію шанувальників новою фотосесією.

Популярна актриса Лілі Коллінз знялася у новій фотосесії для популярного американського фотографа Томаса Уайтсайда. Знаменитість приміряла кілька своєрідних луків спеціально для іспанського щоденного політичного видання El País.

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Лілі Коллінз знялася для El País / Фото: instagram.com/lilyjcollins

На знімках дівчина позує у досить яскравих образах та з незвичайним укладанням. Все це ні краплі не псує краси Лілі, проте в коментарях шанувальники знаменитості захейтіли ідею.

Лілі Коллінз знялася для політичного видання El País / Фото: instagram.com/lilyjcollins

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Лілі Коллінз знялася для політичного видання El País / Фото: instagram.com/lilyjcollins

Лілі Коллінз знялася для політичного видання El País / Фото: instagram.com/lilyjcollins

"Ти серйозно?", "Для чого я весь день чекав на твій пост?", "Ви завжди красиві, але тепер переборщили" , — пишуть фоловери під фото в Instagram Лілі Коллінз.

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Лілі Коллінз знялася для політичного видання El País / Фото: instagram.com/lilyjcollins

Лілі Коллінз знялася для політичного видання El País / Фото: instagram.com/lilyjcollins

Нагадаємо, що тепер кожна охоча може одягнутися, як "Емілі в Парижі".