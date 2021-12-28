Лили Коллинз снялась в очень красивой фотосессии. Почему ее за это хейтят

Новая фотосессия Лили Коллинз удивила поклонников / Фото: Коллаж: Сегодня

Пока украинцы не скрывают негодования из-за скандала в "Эмили в Париже", поклонники сериала продолжают с восхищением его смотреть и вдохновляться невероятными образами Лили Коллинз. Звезда порадовала армию поклонников новой фотосессией.

Популярная актриса Лили Коллинз снялась в новой фотосессии для популярного американского фотографа Томаса Уайтсайда. Знаменитость примеряла несколько своеобразных луков специально для испанской ежедневного общественно-политического издания El País.

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Лили Коллинз снялась для политической газеты El País / Фото: instagram.com/lilyjcollins

На снимках девушка позирует в достаточно ярких образах и с необычной укладкой. Все это ни капли не портит сногсшибательную Лили, однако в комментариях поклонники знаменитости захейтили идею.

Лили Коллинз снялась для политической газеты El País / Фото: instagram.com/lilyjcollins

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Лили Коллинз снялась для политической газеты El País / Фото: instagram.com/lilyjcollins

Лили Коллинз снялась для политической газеты El País / Фото: instagram.com/lilyjcollins

"Ты серьезно?", "Для чего я весь день ждал твой пост?", "Вы всегда красивы, но теперь переборщили", — пишут фолловеры под фото в Instagram Лили Коллинз.

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Лили Коллинз снялась для политической газеты El País / Фото: instagram.com/lilyjcollins

Лили Коллинз снялась для политической газеты El País / Фото: instagram.com/lilyjcollins

Напомним, что теперь каждая желающая может одеться, как "Эмили в Париже".