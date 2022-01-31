Тренди весни 2022 – легінси зі штрипками: вибираємо модні варіанти для стильного луку на 14 лютого

Як носити легінси зі штрипками у 2022 році / Фото: Pinterest, instagram/hoskelsa
Говорячи про головні трендах весни 2022 року, не можна ігнорувати легінси зі штрипками, які потроху почали повертатися в моду ще наприкінці 2020 року. Розповідаємо, як правильно їх носити і з чим поєднувати, а також де купити.
Вже навесні 2022 року ми побачимо, як ця модель легінсів завоює жіночі серця. І навіть ті, хто раніше намагався уникати не найпрактичнішої речі, тепер же, розуміючи, що елемент гардеробу залишається з нами вже не перший рік, ризикнуть здійснити покупку.
Історія легінсів зі штрипками проста – спочатку вони були призначені для зимових видів спорту та верхової їзди, але поступово перебралися у повсякденне життя. Світові знаменитості допомагають тренду не втрачати популярність. Селебріті поєднують їх як з масивним або спортивним верхом, так і в класичних образах із підборами.
Легінси зі штрипками стануть чудовим варіантом луку на День закоханих 2022. Дивіться, як стильно їх поєднувати у повсякденних та святкових образах.
Легінси зі штрипками: де купити
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