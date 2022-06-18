Курйозний випадок: у США пес включив плиту та підпалив будинок (відео)

Собаки у пошуках їжі готові на все

У штаті Міссурі стався курйозний випадок. Домашні камери відеоспостереження зафіксували момент, коли собака ввімкнув кухонну плиту, що спричинило пожежу та серйозні пошкодження будинку. Про це розповіли пожежні виданню UPI.

До пожежної служби Канзас-Сіті та району пожежної охорони Південного Платта надійшов виклик про пожежу в будинку в районі Рісс-Лейк у Парквіллі. Коли рятувальники прибули на місце, вони врятували двох собак, які були єдиними мешканцями будинку під час події.

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Пожежники вирішили подивитися кадри з камер спостереження всередині будинку й виявили, що один із собак став на задні лапи, щоб дослідити каструлю на плиті. В результаті тварина ненавмисно включила вогонь.

Слідчі заявили, що у каструлі на плиті залишалася страва від попереднього прийому їжі. Жар викликав спалах жиру приблизно через 8 хвилин після того, як собака включив плиту. За словами пожежників, собаки не постраждали, але пошкодження будинку дуже серйозні.

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