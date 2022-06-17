Курйозне дослідження: бразильські вчені з'ясували, чому коти псують меблі

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Чому коти знищують наші меблі? Відповіли вчені / Фото: Колаж: Сьогодні

Ми обожнюємо розглядати курйозні фото котячих стрижок і дивуватися висновкам вчених, які все ще намагаються зрозуміти суть душі цих милих домашніх вихованців. Зоопсихологи у всьому світі останні кілька років стверджують, що домашні кішки – психопати за людськими мірками. Іноді не можемо з ними не погодитися.

Бразильські вчені провели нове дослідження, щоб зрозуміти, наскільки дряпання меблів залежить від настрою тварини. Експерти опитали 500 людей, які мають вихованці, а результати опублікували в Journal of Veterinary Behaviour.

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Те, що кішки дряпають меблі в будинку або псують інші предмети, швидше за все, пов'язане з близькістю тварин до своїх власників. Причина не в агресії вихованця чи його характері, – заявили вчені.

Дослідники поки що точно не зрозуміли, як пояснити такий взаємозв'язок і тонкий емоційний стан котиків. Але, припустили, що чим більше господарі люблять своїх тварин, тим більше вони псуватимуть меблі. Адже всім відомий факт – улюблених котів зазвичай зайве балують.

Цікаво, що вчені не знайшли зв'язок між ставленням людини до кота та проявом агресії, звичкою ходити в туалет повз лоток або надмірно нявкати.

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