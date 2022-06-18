Курьезный случай: в США пес включил плиту и поджог дом (видео)

Собаки в поисках еды готовы на все / Фото: unsplash.com

В штате Миссури произошел курьезный случай. Домашние камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, когда собака включила кухонную плиту, что вызвало пожар и серьезные повреждения дома. Об этом рассказали пожарные изданию UPI.

В пожарную службу Канзас-Сити и района пожарной охраны Южного Платта поступил вызов о пожаре в доме в районе Рисс-Лейк в Парквилле. Когда спасатели прибыли на место, они спасли двух собак, которые были единственными обитателями дома во время происшествия.

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Пожарные решили посмотреть кадры с камер наблюдения внутри дома и обнаружили, что одна из собак встала на задние лапы, чтобы исследовать кастрюлю на плите. В результате животное непреднамеренно включило огонь.

Следователи заявили, что в кастрюле на плите оставалась еда от предыдущего приема пищи. Жар вызвал возгорание жира примерно через 8 минут после того, как собака включила плиту. По словам пожарных, собаки не пострадали, но повреждения дома очень серьезны.

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