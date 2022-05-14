Курйозний випадок: французів закликали берегтися п'яних оленів

П'яні олені в Нормандії з'являються лише раз на рік / Фото: Колаж: Сьогодні

Активісти та представники влади з охорони дикої природи в Нормандії попереджають людей остерігатися незвичайної проблеми – п'яних оленів.

Група волонтерів із порятунку тварин заявила, що олені в Нормандії в цей час року вживають надмірну кількість весняних бруньок, які містять велику кількість цукру. Цей цукор ферментується у шлунках тварин, що в результаті призводить до сп'яніння. Олені у такому стані поводяться досить агресивно.

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Асоціація захисту диких тварин також попереджає туристів, особливо водіїв, бути максимально пильними і остерігатися зустрічей з п'яними оленями на дорозі.

Влада повідомляє, що рятувальникам уже доводилося виловлювати оленя з Сени, коли той у стані сп'яніння впав у річку, забирати парнокопитного з приватного саду, де він вирішив повеселитись недалеко від центру міста.

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Цікаво, що така проблема винятково сезонна. До кінця травня бруньки розпустяться, і олені знову стануть тверезими. Така собі подоба травневого хруща на французький манер.

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