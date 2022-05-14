Курьезный случай: французов призвали беречься пьяных оленей

Пьяные олени в Нормандии появляются только раз в году / Фото: Коллаж: Сегодня

Активисты и представители власти по охране дикой природы в Нормандия предупреждают людей остерегаться необычной проблемы – пьяных взбесившихся оленей.

Группа волонтеров по спасению животных, заявила, что олени в Нормандии в это время года употребляют чрезмерное количество весенних почек, которые содержат большое количество сахара. Этот сахар ферментируется в желудках животных, что в результате приводит к опьянению. Олени в таком состоянии ведут себя достаточно агрессивно.

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Ассоциация защиты диких животных также предупреждает туристов, а особенно водителей быть максимально бдительными и остерегаться встреч с пьяными оленями на дороге.

Власти сообщают, что спасателям уже приходилось вылавливать оленя из Сены, когда тот в состоянии опьянения свалился в реку, забирать парнокопытного из частного сада, где он решил порезвиться недалеко от центра города.

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Интересно, что такая проблема исключительно сезонная. К концу мая почки распустятся, и олени снова станут трезвыми. Такое себе подобие майского жука на французский манер.

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