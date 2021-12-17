Куди полетіти на Новий рік-2022 без паспорта вакцинації: 5 країн, де раді кожному

Ви досі не вакцинувалися, але думка про святкування Нового року не дає вам спокою? Ми разом з тревел-експерткою Мариною Плисак, розповімо про 5 країн, де туристів з України радо зустрічають без щеплення та хто з зірок там відпочиває. Обирайте свій напрямок та готуйтеся до поїздки! Якщо плануєте летіти в Париж, то дізнайтеся, скільки треба заплатити за новорічну ніч у готелі з виглядом на Ейфелеву вежу.

Тревел-експертка Марина Плисак / Фото: пресслужба

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Полетіли на Сейшельські острови

Їх обожнює Тіна Кароль, яка встигла насолодитися природою Сейшельських островів ще до Нового року-2022. У вас є змога відправитися туди на один з 44 островів, які є на архіпелазі. І без паспорта вакцинації зможете відгуляти там початок нового року. Як вам ідея?

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Але врахуйте 3 правила перед плануванням відпочинку:

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зробіть ПЛР-тест за 72 години до прильоту в країну.

ПЛР-тест мають зробити всі туристи, враховуючи немовлят та дітей до 18 років.

оформіть медичне страхування, яке покриє можливе лікування COVID-19, ізоляцію та карантин.

І приготуйте гаманець, бо відпочинок на Сейшельських островах – це не про економію.

В 3* готелі за відпочинок для двох на 5 днів заплатите від 60 тис. гривень. Харчування в прайс не враховано. Тревел-експертка зауважила, що це бюджетна ціна для відпочинку в країні. Якщо хочете тур хоча б зі сніданками, то заплатите від 70 тис. гривень.

За відпочинок в 4* готелі для двох на 5 днів заплатите від 86 тис. гривень. У суму враховані сніданки та вечері.

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У преміальному 5* готелі за відпочинок для двох на 8 днів муситимете віддати від 97 тис. гривень. У ціну враховані сніданки. Якщо ви любителі послуги "Все враховано", то готуйте щонайменше 387 тис. гривень за аналогічні умови відпочинку, але з безлімітом на їжу.

Далі – Домініканська республіка, яку люблять багатії

В екзотичній Домінікані обожнює відпочивати мільярдер Дональд Трамп. Ви можете зустріти його з коктейлем на елітному курорті Кап-Кана, де грають у гольф, а потім їдуть кататися на власних яхтах. Ох, ці забавки багатіїв.

Співачка Дженніфер Лопес, Крістіна Агілера, Бейонсе, а також репер Jay-Z та актор Він Дізель не раз засмагали в Домінікані. Ймовірно, перші дні Нового року також планують провести тут.

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Українські туристи не відстають від селеб. І не перший місяць летять сюди, бо умови в’їзду тішать: паспорт вакцинації не потрібен, а також ПЛР-тест. Але врахуйте, що в країні продовжує діяти комендантська година.

Серед обов’язкових правил для в’їзду:

Заповнити перед прильотом електронну форму. Рекомендовано це зробити за 72 години до вильоту.

Після перелічених зіркових відпочивальників ви не здивуєтеся цінам в Домініканській республіці, які вищі, ніж на Сейшельських островах.

За бюджетний відпочинок на 5 днів для двох в 3* готелі заплатите від 95 тис. гривень. В прайс враховані сніданки.

За відпустку для двох на 5 днів у 4* готелі заплатите від 153 тис. гривень. У прайс туру враховані сніданки.

За преміальний відпочинок в 5* готелі з послугою "Все враховано" для двох на 6 днів заплатите від 155 тис. гривень. Якщо у вас статки, як в Дональда Трампа, то забронюйте 5* готель люкс-класу на 8 днів. Але попрощаєтеся з 277 тис. гривень та будете насолоджуватися лише сніданками. Бо вечері та обіди не пропонують.

Ідеальні Мальдіви теж у списку

Українська співачка Оля Полякова нещодавно повернулася з казкових Мальдів. Вона як і більшість селеб оцінила ідеальний пісок, обслуговування та приватність відпочинку.

Вирушайте сюди святкувати Новий рік, якщо любите спокій та усамітнення. Але не чекайте запальних вечірок на свято, як у Лас-Вегасі. Їх тут немає, зате є приємні умови для в’їзду українцям.

/ Фото: Pixabay

Врахуйте два правила для в’їзду в країну:

турист має пред’явити негативний результат ПЛР-тесту. Його треба зробити щонайменше, ніж за 96 годин до вильоту.

треба заповнити електронну "Декларацію про стан здоров’я подорожувальника" за 24 години до вильоту.

Преміальне святкування Нового року на Мальдівах може стати найкращим у вашому житті. Але муситимете заплатити, як за декілька турів до Єгипту.

За відпочинок в 3* готелі для двох протягом 5 днів заплатите від 50 тис. гривень. В ціну враховані сніданки.

Якщо плануєте жити в 4* готелі для двох протягом 6 днів зі сніданками, то за тур заплатите щонайменше 59 тис. гривень.

Тури з проживанням в преміальних 5* готелях для двох на 6 днів коштують від 77 тис. гривень. У прайс враховані лише сніданки.

Танзанія – ще одна країна, яка зустрічає туристів без паспорта вакцинації

Якщо хочете відсвяткувати Новий рік-2022 в екзотичній країні не за всі гроші світу, то летіть до Танзанії. На одному з курортів встигла відпочити українська співачка Анна Трінчер зі своїм скандальним хлопцем Олександром Волошиним.

/ Фото: Pexels

Туристам, які хочуть насолодитися відпочинком в Танзанії, необхідно перед вильотом:

пред’явити негативний результат ПЛР-тесту. Його треба зробити за 96 години до вильоту.

заповнити медичну онлайн-форму за 24 години до вильоту.

Ціни на відпочинок в країні приємніші, ніж на Мальдівах. Але вищі від прайсу на тури до Єгипту.

За тур для двох з перебуванням в 3* готелі протягом 5 днів зі сніданками заплатите від 35 тис. гривень.

Відпочинок в 4* готелі для двох протягом 5 днів зі сніданками коштуватиме від 52 тис. гривень.

Якщо хочете преміальніший відпочинок в 5* готелі з послугою "Все враховано" для двох на 7 днів, то заплатите від 136 тис. гривень. Це вам не Єгипет, але про нього далі.

Завершимо святкуванням Нового року в Єгипті

Зірок по Єгипту мандрує менше, ніж на Мальдіви, Сейшели, у Танзанію та Домініканську республіку. Але відпустку тут може дозволити собі кожен. Щоправда, ціни на тури підвищили щонайменше на 30%, в порівнянні з осіннім сезоном. Але туристів прайс не лякає, бо найважливіше – можливість в’їзду без паспорта вакцинації.

/ Фото: Pexels

Треба дотриматися лише одного правила для в’їзду:

Пред’явити негативний результат ПЛР-тесту, який зроблений не раніше, ніж за 72 години до прибуття.

Що по цінах на відпочинок для двох у готелях з послугою "Все враховано"?

За перебування в 3* готелях протягом 5 днів заплатите від 17 тис. гривень.

В 4* готелях – від 25 тис. гривень. У преміальному 5* готелі ціна за відпочинок стартує від 32 тис. гривень.

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