Куди полетіти на Новий рік-2022 без паспорта вакцинації: 5 країн, де раді кожному
Ви досі не вакцинувалися, але думка про святкування Нового року не дає вам спокою? Ми разом з тревел-експерткою Мариною Плисак, розповімо про 5 країн, де туристів з України радо зустрічають без щеплення та хто з зірок там відпочиває. Обирайте свій напрямок та готуйтеся до поїздки! Якщо плануєте летіти в Париж, то дізнайтеся, скільки треба заплатити за новорічну ніч у готелі з виглядом на Ейфелеву вежу.
Полетіли на Сейшельські острови
Їх обожнює Тіна Кароль, яка встигла насолодитися природою Сейшельських островів ще до Нового року-2022. У вас є змога відправитися туди на один з 44 островів, які є на архіпелазі. І без паспорта вакцинації зможете відгуляти там початок нового року. Як вам ідея?
Але врахуйте 3 правила перед плануванням відпочинку:
- зробіть ПЛР-тест за 72 години до прильоту в країну.
- ПЛР-тест мають зробити всі туристи, враховуючи немовлят та дітей до 18 років.
- оформіть медичне страхування, яке покриє можливе лікування COVID-19, ізоляцію та карантин.
І приготуйте гаманець, бо відпочинок на Сейшельських островах – це не про економію.
В 3* готелі за відпочинок для двох на 5 днів заплатите від 60 тис. гривень. Харчування в прайс не враховано. Тревел-експертка зауважила, що це бюджетна ціна для відпочинку в країні. Якщо хочете тур хоча б зі сніданками, то заплатите від 70 тис. гривень.
За відпочинок в 4* готелі для двох на 5 днів заплатите від 86 тис. гривень. У суму враховані сніданки та вечері.
У преміальному 5* готелі за відпочинок для двох на 8 днів муситимете віддати від 97 тис. гривень. У ціну враховані сніданки. Якщо ви любителі послуги "Все враховано", то готуйте щонайменше 387 тис. гривень за аналогічні умови відпочинку, але з безлімітом на їжу.
Далі – Домініканська республіка, яку люблять багатії
В екзотичній Домінікані обожнює відпочивати мільярдер Дональд Трамп. Ви можете зустріти його з коктейлем на елітному курорті Кап-Кана, де грають у гольф, а потім їдуть кататися на власних яхтах. Ох, ці забавки багатіїв.
Співачка Дженніфер Лопес, Крістіна Агілера, Бейонсе, а також репер Jay-Z та актор Він Дізель не раз засмагали в Домінікані. Ймовірно, перші дні Нового року також планують провести тут.
Українські туристи не відстають від селеб. І не перший місяць летять сюди, бо умови в’їзду тішать: паспорт вакцинації не потрібен, а також ПЛР-тест. Але врахуйте, що в країні продовжує діяти комендантська година.
Серед обов’язкових правил для в’їзду:
Заповнити перед прильотом електронну форму. Рекомендовано це зробити за 72 години до вильоту.
Після перелічених зіркових відпочивальників ви не здивуєтеся цінам в Домініканській республіці, які вищі, ніж на Сейшельських островах.
За бюджетний відпочинок на 5 днів для двох в 3* готелі заплатите від 95 тис. гривень. В прайс враховані сніданки.
За відпустку для двох на 5 днів у 4* готелі заплатите від 153 тис. гривень. У прайс туру враховані сніданки.
За преміальний відпочинок в 5* готелі з послугою "Все враховано" для двох на 6 днів заплатите від 155 тис. гривень. Якщо у вас статки, як в Дональда Трампа, то забронюйте 5* готель люкс-класу на 8 днів. Але попрощаєтеся з 277 тис. гривень та будете насолоджуватися лише сніданками. Бо вечері та обіди не пропонують.
Ідеальні Мальдіви теж у списку
Українська співачка Оля Полякова нещодавно повернулася з казкових Мальдів. Вона як і більшість селеб оцінила ідеальний пісок, обслуговування та приватність відпочинку.
Вирушайте сюди святкувати Новий рік, якщо любите спокій та усамітнення. Але не чекайте запальних вечірок на свято, як у Лас-Вегасі. Їх тут немає, зате є приємні умови для в’їзду українцям.
Врахуйте два правила для в’їзду в країну:
- турист має пред’явити негативний результат ПЛР-тесту. Його треба зробити щонайменше, ніж за 96 годин до вильоту.
- треба заповнити електронну "Декларацію про стан здоров’я подорожувальника" за 24 години до вильоту.
Преміальне святкування Нового року на Мальдівах може стати найкращим у вашому житті. Але муситимете заплатити, як за декілька турів до Єгипту.
За відпочинок в 3* готелі для двох протягом 5 днів заплатите від 50 тис. гривень. В ціну враховані сніданки.
Якщо плануєте жити в 4* готелі для двох протягом 6 днів зі сніданками, то за тур заплатите щонайменше 59 тис. гривень.
Тури з проживанням в преміальних 5* готелях для двох на 6 днів коштують від 77 тис. гривень. У прайс враховані лише сніданки.
Танзанія – ще одна країна, яка зустрічає туристів без паспорта вакцинації
Якщо хочете відсвяткувати Новий рік-2022 в екзотичній країні не за всі гроші світу, то летіть до Танзанії. На одному з курортів встигла відпочити українська співачка Анна Трінчер зі своїм скандальним хлопцем Олександром Волошиним.
Туристам, які хочуть насолодитися відпочинком в Танзанії, необхідно перед вильотом:
- пред’явити негативний результат ПЛР-тесту. Його треба зробити за 96 години до вильоту.
- заповнити медичну онлайн-форму за 24 години до вильоту.
Ціни на відпочинок в країні приємніші, ніж на Мальдівах. Але вищі від прайсу на тури до Єгипту.
За тур для двох з перебуванням в 3* готелі протягом 5 днів зі сніданками заплатите від 35 тис. гривень.
Відпочинок в 4* готелі для двох протягом 5 днів зі сніданками коштуватиме від 52 тис. гривень.
Якщо хочете преміальніший відпочинок в 5* готелі з послугою "Все враховано" для двох на 7 днів, то заплатите від 136 тис. гривень. Це вам не Єгипет, але про нього далі.
Завершимо святкуванням Нового року в Єгипті
Зірок по Єгипту мандрує менше, ніж на Мальдіви, Сейшели, у Танзанію та Домініканську республіку. Але відпустку тут може дозволити собі кожен. Щоправда, ціни на тури підвищили щонайменше на 30%, в порівнянні з осіннім сезоном. Але туристів прайс не лякає, бо найважливіше – можливість в’їзду без паспорта вакцинації.
Треба дотриматися лише одного правила для в’їзду:
- Пред’явити негативний результат ПЛР-тесту, який зроблений не раніше, ніж за 72 години до прибуття.
Що по цінах на відпочинок для двох у готелях з послугою "Все враховано"?
За перебування в 3* готелях протягом 5 днів заплатите від 17 тис. гривень.
В 4* готелях – від 25 тис. гривень. У преміальному 5* готелі ціна за відпочинок стартує від 32 тис. гривень.
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