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Куди полетіти на Новий рік-2022 без паспорта вакцинації: 5 країн, де раді кожному

Ліліана Григорак
17 грудня, 12:10
Розповімо про країни, де відпочивала Тіна Кароль, Дональд Трамп, Дженніфер Лопес та інші селебретіс. Влаштуйте собі зіркове святкування Нового року!

Куди полетіти на Новий рік-2022 без паспорта вакцинації: 5 країн, де раді кожному

Ви досі не вакцинувалися, але думка про святкування Нового року не дає вам спокою? Ми разом з тревел-експерткою Мариною Плисак, розповімо про 5 країн, де туристів з України радо зустрічають без щеплення та хто з зірок там відпочиває. Обирайте свій напрямок та готуйтеся до поїздки! Якщо плануєте летіти в Париж, то дізнайтеся, скільки треба заплатити за новорічну ніч у готелі з виглядом на Ейфелеву вежу.

Тревел-експертка Марина Плисак / Фото: пресслужба

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Полетіли на Сейшельські острови

Їх обожнює Тіна Кароль, яка встигла насолодитися природою Сейшельських островів ще до Нового року-2022. У вас є змога відправитися туди на один з 44 островів, які є на архіпелазі. І без паспорта вакцинації зможете відгуляти там початок нового року. Як вам ідея?

/ Фото: Unsplash

Але врахуйте 3 правила перед плануванням відпочинку:

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  • зробіть ПЛР-тест за 72 години до прильоту в країну.
  • ПЛР-тест мають зробити всі туристи, враховуючи немовлят та дітей до 18 років.
  • оформіть медичне страхування, яке покриє можливе лікування COVID-19, ізоляцію та карантин.

І приготуйте гаманець, бо відпочинок на Сейшельських островах – це не про економію.

В 3* готелі за відпочинок для двох на 5 днів заплатите від 60 тис. гривень. Харчування в прайс не враховано. Тревел-експертка зауважила, що це бюджетна ціна для відпочинку в країні. Якщо хочете тур хоча б зі сніданками, то заплатите від 70 тис. гривень.

За відпочинок в 4* готелі для двох на 5 днів заплатите від 86 тис. гривень. У суму враховані сніданки та вечері.

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У преміальному 5* готелі за відпочинок для двох на 8 днів муситимете віддати від 97 тис. гривень. У ціну враховані сніданки. Якщо ви любителі послуги "Все враховано", то готуйте щонайменше 387 тис. гривень за аналогічні умови відпочинку, але з безлімітом на їжу.

Далі – Домініканська республіка, яку люблять багатії

В екзотичній Домінікані обожнює відпочивати мільярдер Дональд Трамп. Ви можете зустріти його з коктейлем на елітному курорті Кап-Кана, де грають у гольф, а потім їдуть кататися на власних яхтах. Ох, ці забавки багатіїв.

Співачка Дженніфер Лопес, Крістіна Агілера, Бейонсе, а також репер Jay-Z та актор Він Дізель не раз засмагали в Домінікані. Ймовірно, перші дні Нового року також планують провести тут.

/ Фото: Unsplash

Українські туристи не відстають від селеб. І не перший місяць летять сюди, бо умови в’їзду тішать: паспорт вакцинації не потрібен, а також ПЛР-тест. Але врахуйте, що в країні продовжує діяти комендантська година.

Серед обов’язкових правил для в’їзду:

Заповнити перед прильотом електронну форму. Рекомендовано це зробити за 72 години до вильоту.

Після перелічених зіркових відпочивальників ви не здивуєтеся цінам в Домініканській республіці, які вищі, ніж на Сейшельських островах.

За бюджетний відпочинок на 5 днів для двох в 3* готелі заплатите від 95 тис. гривень. В прайс враховані сніданки.

За відпустку для двох на 5 днів у 4* готелі заплатите від 153 тис. гривень. У прайс туру враховані сніданки.

За преміальний відпочинок в 5* готелі з послугою "Все враховано" для двох на 6 днів заплатите від 155 тис. гривень. Якщо у вас статки, як в Дональда Трампа, то забронюйте 5* готель люкс-класу на 8 днів. Але попрощаєтеся з 277 тис. гривень та будете насолоджуватися лише сніданками. Бо вечері та обіди не пропонують.

Ідеальні Мальдіви теж у списку

Українська співачка Оля Полякова нещодавно повернулася з казкових Мальдів. Вона як і більшість селеб оцінила ідеальний пісок, обслуговування та приватність відпочинку.

Вирушайте сюди святкувати Новий рік, якщо любите спокій та усамітнення. Але не чекайте запальних вечірок на свято, як у Лас-Вегасі. Їх тут немає, зате є приємні умови для в’їзду українцям.

/ Фото: Pixabay

Врахуйте два правила для в’їзду в країну:

  • турист має пред’явити негативний результат ПЛР-тесту. Його треба зробити щонайменше, ніж за 96 годин до вильоту.
  • треба заповнити електронну "Декларацію про стан здоров’я подорожувальника" за 24 години до вильоту.

Преміальне святкування Нового року на Мальдівах може стати найкращим у вашому житті. Але муситимете заплатити, як за декілька турів до Єгипту.

За відпочинок в 3* готелі для двох протягом 5 днів заплатите від 50 тис. гривень. В ціну враховані сніданки.

Якщо плануєте жити в 4* готелі для двох протягом 6 днів зі сніданками, то за тур заплатите щонайменше 59 тис. гривень.

Тури з проживанням в преміальних 5* готелях для двох на 6 днів коштують від 77 тис. гривень. У прайс враховані лише сніданки.

Танзанія – ще одна країна, яка зустрічає туристів без паспорта вакцинації

Якщо хочете відсвяткувати Новий рік-2022 в екзотичній країні не за всі гроші світу, то летіть до Танзанії. На одному з курортів встигла відпочити українська співачка Анна Трінчер зі своїм скандальним хлопцем Олександром Волошиним.

/ Фото: Pexels

Туристам, які хочуть насолодитися відпочинком в Танзанії, необхідно перед вильотом:

  • пред’явити негативний результат ПЛР-тесту. Його треба зробити за 96 години до вильоту.
  • заповнити медичну онлайн-форму за 24 години до вильоту.

Ціни на відпочинок в країні приємніші, ніж на Мальдівах. Але вищі від прайсу на тури до Єгипту.

За тур для двох з перебуванням в 3* готелі протягом 5 днів зі сніданками заплатите від 35 тис. гривень.

Відпочинок в 4* готелі для двох протягом 5 днів зі сніданками коштуватиме від 52 тис. гривень.

Якщо хочете преміальніший відпочинок в 5* готелі з послугою "Все враховано" для двох на 7 днів, то заплатите від 136 тис. гривень. Це вам не Єгипет, але про нього далі.

Завершимо святкуванням Нового року в Єгипті

Зірок по Єгипту мандрує менше, ніж на Мальдіви, Сейшели, у Танзанію та Домініканську республіку. Але відпустку тут може дозволити собі кожен. Щоправда, ціни на тури підвищили щонайменше на 30%, в порівнянні з осіннім сезоном. Але туристів прайс не лякає, бо найважливіше – можливість в’їзду без паспорта вакцинації.

/ Фото: Pexels

Треба дотриматися лише одного правила для в’їзду:

  • Пред’явити негативний результат ПЛР-тесту, який зроблений не раніше, ніж за 72 години до прибуття.

Що по цінах на відпочинок для двох у готелях з послугою "Все враховано"?

За перебування в 3* готелях протягом 5 днів заплатите від 17 тис. гривень.

В 4* готеляхвід 25 тис. гривень. У преміальному 5* готелі ціна за відпочинок стартує від 32 тис. гривень.

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