Куди поїхати на 8 Березня – 5 екзотичних країн, де мріє побувати кожен

Кожна жінка мріє прокинутися вранці на свято 8 Березня не вдома, як й на День св. Валентина. Бажано, щоб з вікна виднівся океан, а офіціант стукав у двері вілли, бо приніс сніданок в ліжко. Ми з тревел-експерткою Мариною Плисак, розповімо про п'ять популярних напрямків березня для відпочинку. Обирайте один та плануйте райський відпочинок на довгоочікуване свято.

Тревел-експертка Марина Плисак / Фото: пресслужба

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1 – Танзанія

За шестиденний відпочинок на острові Занзібар для двох у найдешевшому 3* готелі заплатите від 43 тис. гривень. У вартість враховані квитки у два боки, багаж, страхування та сніданки. Умови скромні, якщо хочете преміальності, орендуйте віллу в 5* готелі Xanadu Villas & Retreat. Ціна за сім днів відпочинку – приблизно 300 тис. гривень. У вартість враховане триразове харчування, але напої безкоштовні лише на сніданок (під час обіду та вечері треба доплачувати).

/ Фото: Unsplash

Умови в’їзду:

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Пред'явити негативний тест на COVID-19, який був зроблений не більше ніж за 96 годин до перетину кордону з країною (відлік часу починається від моменту забору матеріалу).

Заповнити медичну онлайн-форму (подача форми може здійснюватися не більше ніж за 24 години до перетину кордону). Після реєстрації буде згенеровано код, який турист пред’явить по прибуттю. Під час заповнення форми обирайте ту, яка відповідає географічному розміщенню: є для відвідин острова Занзібар та материкової частини країни.

Мандрівники мають зробити обов’язковий експрес-тест на COVID-19 в аеропорту по прильоту. Його вартість – $25 (для відвідин Занзібару) та $10 (для материкової частини).

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Туристи, які подорожують до Занзібару та мають сертифікат про повну вакцинацію від COVID-19 однією з вакцин, які визнані Революційним Урядом Занзібару, можуть бути звільнені від експрес-тесту. Перелік визнаних вакцин можна переглянути за посиланням.

Необхідне придбання візи в аеропорту по прильоту – ціна $50.

2 – Шрі-Ланка

Туристи за шестиденний відпочинок для двох у 3* готелі курорту Хіккадува платять 38 тис. гривень. В прайс враховані сніданки, переліт у два боки, страхування та багаж. За релакс протягом семи днів на курорті Індурава в розкішному 5* готелі Saman villas, прийдеться заплатити 124 тис. гривень. У прайс із їжі враховані лише сніданки.

/ Фото: Pexels

Умови в’їзду:

Туристам необхідно мати негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години до посадки в літак.

Мандрівник має оформити візу онлайн на сайті eta.gov.lk до прильоту в країну. Опісля туристу надсилають імейл-підтвердження на отримання документу, а візу йому дають по прибуттю. Вартість – $35 (сплачується при оформленні онлайн).

Заповнена до відльоту декларація здоров’я (Health Declaration Form). Після турист отримує QR код, який треба пред‘явити в аеропорту.

Вакцинованим туристам потрібно мати при собі сертифікат про повний курс вакцинації, а нещепленим необхідно додатково зробити ПЛР-тест за $40 по прильоту в країну.

3 – Мексика

За романтичний восьмиденний відпочинок у 3* готелі Канкуну для двох заплатите 103 тис. гривень. У ціну враховані квитки у два боки, страхування, багаж та послуга All inclusive. За преміальний 5* готель курорту Рів‘єра-Майя на аналогічну кількість днів заплатите 156 тис. гривень.

/ Фото: Pexels

Умови в’їзду: туристам необхідно оформити візу онлайн (ціна – $32), або в посольстві. Обов’язковий курс вакцинації чи негативний результат ПЛР-тестів по прильоту – відсутні.

4 – Таїланд

Відпустка в 3* готелі Пхукету для двох протягом семи днів обійдеться в 44 тис. гривень. У прайс враховано квитки у два боки, страхування, багаж. За харчування та напої доведеться доплачувати додатково. В преміальному 4* готелі курорту Самуї восьмиденний відпочинок коштуватиме 84 тис. гривень. У прайс врахований лише сніданок.

/ Фото: Pexels

Умови в'їзду:

Вакциновані мандрівники перед прильотом заповнюють заявку на сайті та вказують готель, де будуть проходити семиденний карантин. Туристи мають право гуляти курортом та розпочинати звичний відпочинок, а не лише перебувати в готелі. На 1 та 7 день карантину їм потрібно зробити ПЛР-тест.

Для невакцинованих мандрівників правила жорсткіші: їм треба заповнити заявку на сайті, вказавши статус вакцинації, опісля сидіти в готелі протягом 10 днів на карантині. Вони мають право перебувати лише в номері. На 1 та 10 день карантину їм потрібно зробити ПЛР-тест.

5 – Сейшельські острови

Сейшели, де відпочивала співачка Тіна Кароль, ввійшли до нашого списку. Релакс на островах – не з дешевих. За релакс протягом шести днів у готелі на острові Праслін заплатите 65 тис. гривень. У прайс враховано сніданки, переліт у два боки, страхування та багаж. За преміальний відпочинок на острові Силует протягом шести днів заплатите 86 тис. гривень. У ціну враховані сніданки, квитки у два боки, страховка та багаж.

/ Фото: Unsplash

Умови в’їзду: перед прильотом до країни турист має зробити ПЛР-тест та завантажити негативний результат на платформу, де потрібно вказати додаткову інформацію щодо подорожі. Тест на COVID-19 треба зробити не більше ніж за 72 години до перетину кордону з країною (відлік часу починається від моменту забору матеріалу).

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